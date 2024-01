Se realizó la primera experiencia de astroturismo en el Parque Municipal Gruta India

jueves 11 de enero de 2024 | 11:45hs.

En esta temporada turística se busca optimizar los recursos de los atractivos turísticos de la zona, ofreciendo distintos actividades y novedades, es asi que la localidad de Garuhapé realizó su primer experiencia con la propuesta de Astroturismo en el Parque Natural Municipal Gruta India que se realizó el sábado y contó con la participación de más de 25 personas.

Mariela Esteche, responsable del área de Turismo municipal contó: "La actividad dio inicio a las 20 con la presencia del intendente y turistas y fue posible mediante el acompañamiento del Ministerio de Turismo. El astroturismo está pensado para realizarse en un lugar natural y con total oscuridad para apreciar los distintos cuerpos estelares, la experiencia estuvo coordinada por Javier Balovier". Esta primer experiencia tuvo resultados positivos y se destaca la participación de los turistas que ademas disfrutaron de una cena acorde al clima.

Se está evaluando realizar una nueva fecha para el Astroturismo apuntando principalmente a la temporada turística y sumando actividades . Ademas durante todo el año se puede visitar el parque. Actualmente el horario de recepción es de 8 a 20, no se admiten mascotas, la entrada general es de $1000, residentes Garuhapé $500 y menores de 12 Sin Cargo. El stacionamiento va de 500 a 1300 pesos. Las carpas: $2500 por dia, las cabañas para dos personas: $10.000, para 4 personas: $15.000, para 6 personas:$21.000, para 8 personas:$25.000. En el caso de alojarse los visitantes deberan abonar la entrada general y estacionamiento por única vez en el ingreso al Parque.

El check In a partir de las 12 (Se tolerará su llegada hasta las 18, luego su reserva queda cancelada) y Check Out 10.