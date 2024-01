Santo Tomé: decomisaron productos veterinarios por 450 millones de pesos

miércoles 10 de enero de 2024 | 22:30hs.

Personal de la Dirección General de Aduana apostados en la cabecera del Puente Internacional “De La Integración”, logró secuestrar varias cajas en cuyo interior contenían productos de uso veterinario, más exactamente sueros multivitamínicos, según consignaron a este portal fuentes calificadas. También en otro procedimiento, se logró secuestrar accesorios para puertas de automóviles. El avalúo total ronda una suma de casi dos millones de pesos.

En la cabecera argentina del Puente de la Integración que une a Santo Tomé con Sao Borja (Brasil), este martes 9 de enero, agentes apostados al control de ingreso al país procedieron a la verificación de rutina de un rodado particular, matrícula argentina, conducido por un ciudadano de la misma nacionalidad. Consultado sobre si poseía mercaderías para declarar, manifestó que no. No obstante, se procedió a la inspección superficial del vehículo y es así que se percató que, en el habitáculo de la rueda de auxilio, ubicado en el baúl del rodado se detectaron cajas de productos veterinarios, los cuales pretendían ingresar ilegalmente al país.

Ante ello, según señalaron las fuentes, se procedió a la verificación integral del rodado y de sus distintos compartimentos, hallando idéntica mercadería en el compartimiento del motor. Como resultado de la requisa y tras el conteo, se pudo determinar que eran 40 cajas de polivitamínico hidratante reconstituyente de uso veterinario con guía.

El parte consigna además que, dado que la mercadería era transportada en lugares no habituales y pretendían ser introducidas al territorio nacional burlando el control aduanero en contravención a lo establecido por el Código Aduanero resultando tal conducta encuadrada en el artículo 947 del CA, Infracción de Contrabando menor.

El valor estimado en plaza de la mercadería asciende a la suma de $450.000,00. El vehículo utilizado para transportar la mercadería, quedó también secuestrado.