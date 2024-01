San Pedro: encapuchado roció con combustible y prendió fuego un auto

sábado 06 de enero de 2024 | 19:20hs.

Cerca de la medianoche de hoy un hombre encapuchado roció con combustible un vehículo y lo prendió fuego. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad y genera enorme impotencia por parte de su propietario. Gracias a la actuación de personas que pasaban por el lugar y apagaron el fuego, el daño no fue mayor. La denuncia fue hecha ante la Comisaría Seccional Primera de San Pedro.

Sucedió cerca de las 23:30 de ayer sobre avenida Araucaria, momento en que el dueño del vehículo se encontraba descansando. El vehículo, un Wolkswagen color balnco, que estaba estacionado junto a otros cuatro rodados, fue rociado con combustible por un hombre que los investigadores tratan de identificar.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar, donde se observa la secuencia de lo ocurrido. El autor del hecho llega hasta el estacionamiento portando un envase en su mano y rápidamente se dirige al auto en cuestión, lo cubre con combustible e inmediatamente enciende el fuego desde la parte inferior. Las llamas se

esparcieron rápidamente por tratarse de un combustible altamente inflamable, siendo el autor casi alcanzado por el fuego.

Personas que circulaban por el lugar, al ver las llamas, se acercaron y apagaron las llamas. Es un gesto valioso ya que de no ser por este accionar los daños podrían haber sido mucho mayores, incluso el incendio podría haberse propagado hacia los demás automóviles.

Aurio Acuña, propietario del vehículo, en diálogo con El Territorio hizo referencia al hecho. "Me siento indignado, con mucha bronca, hoy en día no está nada fácil para crecer y comprarse las cosas. Hasta donde sé no tengo enemistades o problemas con nadie. Ayer viaje todo el día por laburo, me acosté a dormir y a las 12 un hombre golpeó mi puerta para avisarme que mi auto se prendía fuego". Y agregó "Por suerte gracias a que la gente que pasaba apago el fuego los daños fueron superficiales sino estaría solo el esqueleto de mi auto".