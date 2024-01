Nadal, preocupado por su estado físico tras quedar eliminado en Brisbane

sábado 06 de enero de 2024 | 12:00hs.

El tenista español Rafael Nadal encendió las alarmas en el mundo del tenis luego de su caída ante el australiano Jordan Thompson, en los cuartos de final del ATP 500 de Brisbane, al dar detalles sobre las molestias físicas que sintió durante el partido "en una zona similar a la del año pasado", que lo obligaron a recibir atención médica.

"El único problema es que es en una zona similar y eso me hace estar más preocupado de lo normal. Lo mejor que podía pasar es que el músculo esté supercargado por el esfuerzo de estos tres días y de un partido tan duro como este. Eso sería lo ideal, pero no se sabe aún", aseguró el mallorquín, quien volvió a disputar un partido oficial el pasado 31 de diciembre, luego de 347 días ausente por la lesión que sufrió en enero del 2023 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, por la que debió ser intervenido quirúrgicamente.

"Ahora mismo es muy pronto para poder decir nada. No es un día para hablar más de la cuenta de eso. Solo espero que sea una sobrecarga grande y que en los próximos días pueda seguir entrenando. Si no es así, ya será el momento de hacer más pruebas. Si se queda en eso, en una sobrecarga, pues habrá sido una semana muy positiva. Si no, no lo habrá sido tanto", expresó el ganador de 22 Grand Slam, de 37 años.

En la misma línea, agregó: "tengo que ver cómo me levanto mañana. Fui precavido estos días porque después de un año sin jugar es difícil jugar torneos al máximo nivel y nunca sabes cómo va a reaccionar el cuerpo. Tengo que aceptar las cosas como vienen y espero que no sea nada importante y tener la oportunidad de entrenar la semana que viene y jugar en Melbourne. Pero ahora mismo no estoy seguro al cien por cien".

De cualquier manera, intentó ser optimista con respecto al futuro: "Espero que sea sólo eso y que el músculo esté cansado. Eso sería un proceso normal. Si es así, perfecto. Confío en que mañana o pasado la sensación de la pierna esté bien".

Sobre el encuentro ante Thompson, en el que contó con tres puntos de partido y no pudo aprovecharlos, describió: "Fue un partido intenso, muy difícil, que tuve muy ganado, bastantes veces. Él jugó a un gran nivel. Yo no tuve la calidad de bola de los días anteriores, pero aún así he estado en una posición muy favorable para ganar el partido y probablemente en un 95 0 98 por ciento de las veces lo termino ganando".

Y cerró: "Todo esto es parte del proceso después de mucho tiempo sin competir y hay que darle crédito a Jordan Thompson, que ha hecho un gran partido".

Cómo sigue el torneo

Thompson, de 29 años y 43 en el ranking de la ATP, jugará en la próxima instancia ante el búlgaro Grigor Dimitrov (14to.), quien venció hoy al australiano Rinky Hijikata (71) por 6-1 y 6-4 en 79 minutos.

La otra semifinal la jugarán el danés Holger Rune (8), máximo favorito, que le ganó al local James Duckworth (116) por 6-2 y 7-6 (8-6), y el ruso Roman Safiullin (39), quien doblegó al italiano Matteo Arnaldi (44) por 7-6 (7-4) y 6-2).