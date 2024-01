Preocupa la cantidad de animales abandonados, refugios y asociaciones protectoras están colapsadas

viernes 05 de enero de 2024 | 15:23hs.

Si bien se atraviesa un complejo panorama económico para todos los sectores, éste no implica un obstáculo para las asociaciones protectoras de animales, como Patitas Felices en Oberá, que dedican todos sus esfuerzos a encargarse de vidas que dependen de los humanos. El objetivo es cumplir con la cadena de rescate, tránsito para dar cuidados y adopción responsable de perros y gatos.

"En diciembre ya fue bastante complicada la situación porque los alimentos subieron muchísimo. Una bolsa económica de 22 kilos sale $15.000 y dura casi dos semanas si la estirás, pero en un refugio de animales dura dos días. Los medicamentos también subieron muchísimo", indicó Yenifer Heppner, referente y voluntaria de Patitas Felices, en diálogo con Radioactiva (100.7).

A su vez, remarcó que "los animales no pueden sostenerse por sí mismos y las adopciones salen pocas, a comparación de la cantidad de abandonos que hay". "Mucha gente escribe diciendo que no puede mantenerlos y desde nuestro alcance tratamos de ayudar, pero no podemos asumir el mantener a perros que tienen dueños. El tema de adopciones es complicado y la mayoría tiene animales sin brindar los cuidados que debe tener", comentó.

"El único refugio que hay en Oberá, Pocas Pulgas, está colapsado. Hay entre 50 y 70 perros y gatos, más los animales que tenemos los voluntarios de Patitas Felices en diferentes casas. Los perros, que son los que más tenemos, dependen de nosotros", puntualizó.

Voluntad comunitaria

Por este motivo, puso el foco en que la solución requiere de la voluntad comunitaria. "Actualmente tratamos de enfocarnos en conseguir voluntarios, que la gente se anime a dar tránsito y cuidar hasta que esté mejor el animal y de ahí pasar a la adopción responsable; que se haga esa cadena", dijo.

"El problema de las protectoras es que la gente está muy acostumbrada a que otro se haga cargo. Si cada uno aporta desde su lugar, sería diferente: desde dejar un platito de agua afuera ahora que hace mucho calor o un platito de comida, hasta fijarnos en las perras que están alzadas en la calle y consultar por turnos de castración gratuitos", profundizó.

Importancia de las castraciones

En este sentido, hizo hincapié en que en Oberá funciona el canil municipal, donde las personas pueden anotar a los animales para tener un turno de castración gratis. "El año pasado hicimos casi todos los meses campañas de castración, haciendo rifas para costear veterinarios en barrios más humildes. Por día, hacíamos 40 o 45 cirugías. Ahora no sabemos cuándo vamos a retomar esa actividad porque los insumos de veterinaria subieron muchísimo", explicó.

"Una castración particular en veterinaria cuesta aproximadamente $20.000. Eso es bastante preocupante porque las personas hoy en día no pueden pagar ese precio y los cupos que se consiguen gratis son escasos, lo que incrementa mucho el abandono y la reproducción entre los animales", señaló.

Por último, subrayó que "hay muchos perros sufriendo, muriendo de hambre y es triste. En las redes sociales de las protectoras siempre se publica si hay un caso complicado o alguna necesidad". "Hoy en día tenemos mucha gente que ayuda. La soga nos aprieta un poco el cuello pero siempre podemos salir adelante", expresó.

Si querés dar una mano, doná:

-Curabichera.

-Antiparasitarios internos y externos (pipetas).

-Ivomec.

-Allopurinol 300 (se usa mucho y lo toman diariamente los perros que tienen leishmaniasis). -Alimentos balanceados para perros y gatos

-Haciendo traslados (llevando en auto a un animal desde una dirección a otra cuando se requiera) o dando tránsito a los rescatados hasta que sean adoptados.

-Ayudando a abonar tratamientos o atenciones en las veterinarias Tarova y Gross de Oberá, en cuentan a nombre de (cuentas a nombre de Yenifer Heppner).

-Donando retazos de chapas y clavos que se utilizan para hacer casas para perros que necesiten y además para vender, dinero con el que se financian las castraciones. La madera fue donada por el Juzgado Federal de Oberá.

-Dinero al alias de Mercado Pago: somos.patitasfelices