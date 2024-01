Empresas de transporte público reclaman un boleto único de $1.390 en Oberá

viernes 05 de enero de 2024 | 13:25hs.

Justificándose en la inflación y falta de subsidios, además del pago irregular de los existentes, las empresas Next y Tipoka, prestatarias del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad de Oberá, reclamaron un boleto único de $1.390.

Lo hicieron en una audiencia pública llevada adelante esta mañana, obteniendo como respuesta un contundente rechazo de la decena de usuarios que se expresaron en calidad de representantes de los miles de todos los barrios.

Quedó claro el descontento de los obereños, que aunque sus opiniones no son vinculantes en la decisión final (la toma el Concejo Deliberante) al menos pudieron visibilizar incumplimientos de horarios, destrato de algunos choferes y una mala calidad del servicio "que deja mucho que desear" y "se sigue viajando como ganado".

Los usuarios hicieron notar al deliberativo que el pedido de aumento de las empresas "se basa solamente en dichos" porque "no presentan informes relacionados a la cantidad de pasajeros transportados mensualmente, a los ingresos y egresos, tampoco sobre los montos que reciben en calidad de subsidios nacionales y provinciales", entonces, consideran que "sin esos datos no se pueden justificar aumentos ni hacer un análisis razonable".

En función de eso, el defensor del Pueblo, por ejemplo, sugiró que el aumento del boleto (que será otorgado en una semana) sea "escalonado y condicionado" y que se haga efectivo "recién una vez que las empresas cumplan con los horarios y con las condiciones exigidas en el contrato de concesión" en cuanto a calidad del servicio, y después "de que presenten los informes contables detallados sobre cuanto recibe, cuanto recauda y cuanto gasta".

El martes próximo, en sesión, los concejales decidirán qué nivel aumento otorgan. "Vamos a tener en cuenta a las partes y en función de eso se decidirá", dijo Pablo Ullón, presidente del cuerpo, al cierre de la audiencia pública a la que asistieron alrededor de 30 personas. Desde el 15 de diciembre el valor del boleto único es de $150 con tarjeta y $200 efectivo.

Fundamentos de las empresas

"No es infundado, ni caprichoso", aseguró Eduardo Zárate, represente de ambas empresas, en relación al aumento reclamado y en sintonía con eso alertó que "la inflación y la falta de subsidio" llevaron a que "las concesionarias no puedan mantener la calidad del servicio". Dijo que "los insumos dolarizados como cubiertas, lubricantes, repuestos y combustible, además de salarios convenidos y aumento de la tasa de interés bancario por la compra de unidades nuevas y el pago de las adquiridas llevaron a las empresas al endeudamiento".

"Son sumas que restan", analizó el empresario, añadiendo que "restan a la rentabilidad, a los servicios y a las concesiones", y lamentó que en este contexto político "nada indica que va a cambiar".

"La realidad económica actual exhibe una inflación acumulada durante 2023, según el Indec, que arribará al 200%, y por otro lado, proyecciones de inflación para el año en curso marcan que será, en promedio, del 233%", mencionó Zárate, y apuntó a los incrementos salariales de los choferes, que -dijo- representan un 20% del costo del sistema y "se incrementaron durante el año pasado en un 170%". Apuntaló también el pedido de aumento "en el valor del combustible, que representa el 40% de la estructura de costos, y en nuestra región tuvo un incremento internaual de 230%".

"En el periodo 2023, el costo por kilómetro recorrido en Oberá registó un aumento de 264% que hace que las empresas actualmente afrontan un costo de $3.048", detalló, y planteó que "considerando un flujo de pasajeros constantes, la tarifa técnica mínima para el periodo de diciembre de 2023 alcanza para Oberá la suma de $1390".

Desde el municipio, el subsecretario de Movilidad Urbana, Fabián Pizzutti, se encargó de presentar un diagnóstico de los componentes que afectan el boleto y enumeró los trabajos realizados para mejorar el servicio, como ser "refacción, arreglos y construcción de refugios" que "son más de 500 en toda la ciudad". Reveló que desde la implementación de la línea telefónica de reclamos sobre el servicio de transporte urbano recibieron 139 denuncias de manera formal, siendo el mayor inconveniente el incumplimiento de horarios.

Carlos Bernhardt, defensor del Pueblo, alertó que "estas audiencias perdieron su esencia" al punto de que "las personas ya no participan debido al desencanto que hay", y al mismo tiempo apuntó que "se cree que está todo cocinado de antemano y con justa razón". Dijo que las empresas "colaboran muy poco, carecen de empatía, existiendo en varias ocasiones destratos y menosprecio para con los usuarios".

En sintonía con eso propuso que para readecuar el precio del boleto "tengan participación con mayores condiciones de igualdad tanto los usuarios, como asociaciones de consumidores y comisiones vecinales", y consideró que "el incremento no se puede evitar pero debe ser de manera paulatina y condicionada" a una serie de cumplimientos.

Los usuarios y el malestar por incumplimiento del servicio

Para quienes utilizan el servicio del colectivo urbano, las quejas fueron coincidentes en que no se cumple con los horarios establecidos, además las quitas de recorridos perjudicó a los trabajadores y estudiantes para llegar a tiempo con sus obligaciones.

Entre los exponentes, Susana Beatriz Martínez, representante de los barrios del Kilómetro 15,17 y 18, planteó "total disconformidad con el servicio que presta la empresa, carente de horarios, recorridos y paradas para esperar el colectivo. La aplicación sigue teniendo fallas y hemos presentado las debidas quejas sin tener respuesta en movilidad urbana".

Alba Rodríguez, jubilada obereña, apuntó: "Lo que sufrimos los jubilados es un desastre, pasamos la tarjeta y nos marca rojo pero el chofer toca el botón y lo soluciona. Para eso ya sufrimos el escrache del inspector y el escrache de la gente presente. Si contamos con un beneficio esperamos que sea respetuoso porque no lo es de ninguna manera. No respetan los horarios. Si quieren subir el pasaje póngase en situación y será bienvenido".

"En el expediente iguran normativas pero no hay información sobre costos para evaluar la tarifa, cantidad de kilómetris recorridos por la empresa, cantidad de pasajeros, índice de pasajeros por kilómetro, los ingresos percibidos por las empresas, los subsidios nacionales, provinciales o aportes municipales no figuran en ninguna parte del expediente. Tampoco combustible, costo de personal, costo de la flota y al no contar con estos datos no podemos analizar o proponer justificando un incremento que sabemos que debe llevarse a cabo", analizó por su parte Francisco Stevenson, lamentando que la audiencia se realiza "solamente para justificar el proceso".