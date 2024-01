El trámite migratorio en Paso Rosales es totalmente digital, no se aceptan formularios impresos

viernes 05 de enero de 2024 | 10:40hs.

Desde este lunes, los turistas tienen la opción de llegar a las playas de Santa Catarina utilizando el paso internacional Peperí Guazú, que divide a los municipios de San Pedro Misiones y Paraíso, Brasil. En lo que va de la semana, el flujo de personas va en aumento, por lo que, para agilizar el trámite, desde la Policía Federal reiteran que el trámite migratorio es cien por ciento digital. Hasta el momento cerca de 900 personas utilizaron Rosales.

Rosales, al que se llega por ruta provincial 27, a 58 kilómetros de San Pedro, se torna una alternativa al paso internacional Dionisio Cerqueira cuando se trata de vacacionar en las playas brasileñas, por acortar distancias y ofrecer ruta en mejores condiciones. A su vez, la apertura de los puestos de migraciones durante la temporada de verano en el margen brasilero, representa una opción para promocionar los atractivos turísticos de la capital de la Araucaria.

Con el objetivo de agilizar el trámite migratorio, desde la temporada pasada, se habilitó el pre-registro online para ingresar a Brasil. Esto es, el turista realiza desde la comodidad de su casa el trámite, por medio de una plataforma que le otorga una credencial con un código QR, el cual debe presentar ante los funcionarios en Rosales, estos realizan la lectura del mismo y corroboran la documentación personal y del vehículo que son obligatorias para tal caso.

En tal sentido, desde la Policía Federal, con acento en Dionísio Cerqueira, que tiene a su cargo brindar el servicio migratorio en mencionada divisa internacional, en diálogo con El Territorio, aclararon que ya no existe más trámites con papel e instaron a los turistas a ganar tiempo y completar el pre-registro online.

"No existe más migración en papel, algunos turistas todavía llegan con la tarjeta impresa completada con birome, que se utilizaba anteriormente, no se usan más. Para aquellos que por alguna razón no hacen el trámite digital, en el puesto se le habilita un wifi para que puedan hacerlo. No es necesario que se imprima el comprobante, pueden presentar la captura del QR del grupo que viaja en un mismo celular" explicaron desde la Policía Federal.

Del total de los turistas, el 70% trae el comprobante del pre-registro en el teléfono o impreso. El 30% que por desconocimiento u otro motivo no lo realizo previamente o que traiga el formulario papel completado a mano, deberá realizar el proceso electrónico, por lo que, resulta más práctico, hacerlo antes de viajar. El link para completar el pre-registro online es https://mobile.pf.gov.br/sti-mobile/.

En cuanto al movimiento de turista, aumenta lentamente. Durante el día 1 de enero se registraron 88 trámites migratorios, el día 2 fueron 136, ayer hubo un leve incremento, ingresaron 318 personas divididas en110 vehículos y salieron 540 personas y 167 vehículos. Cabe recordar que migraciones en el margen argentino, funciona durante todo el año, de 7 a 19 horas junto a un puesto de Gendarmería Nacional que se encarga de brindar seguridad en la frontera, donde también trabajan con sistemas electrónicos pero el trámite es totalmente presencial.

Trabajan para promover los atractivos de San Pedro, ante el turista que esta de paso y atraer al visitante de Brasil

Desde la Cámara de Comercio de manera conjunta con misma entidad del vecino país, realizan un trabajo mancomunado para difundir sobre los atractivos turísticos de la zona con el objetivo de atraer al turista que esta de paso y llamar la atención de los brasileños. Este año, trabajan en la puesta en vigencia de un QR, que permite acceder a información en español y portugués, sobre los servicios que brinda la localidad.

"Creemos que para el fin de semana ya estará habitado el QR, lo vamos a distribuir en distintos puntos estratégicos y contaremos con un puesto informativo en la estación de servicio de Pérez, que funcionará a pocos metros de la rotonda acceso a ruta 27 que lleva a Brasil. Si bien esperábamos mayor movimiento, la temporada recién empieza y hay expectativa" indicó Raúl Añais, presidente de la Cámara de Comercio.