miércoles 03 de enero de 2024 | 6:00hs.

Como muy pocas veces a lo largo de su carrera, el Indio Solari brindó una extensa entrevista en la que se tomó su tiempo para reflexionar sobre distintos temas. Uno de los pasajes más fuertes de la charla que mantuvo con Julio Leiva en el programa de streaming Caja Negra fue cuando se refirió a su delicado estado de salud. “Estoy como el culo”, aseguró. “No me queda otra herramienta que ir llevándola. Lo que tengo es esa superactividad que me mantiene abstraído y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, camino muy mal”, describió. Y puntualizó: “¿Qué te voy a contar? Agarrá el libro, poné Parkinson y te va a aparecer todo lo que me pasa”.

Y sostuvo. “No me gusta que me vean así. Me retiré de un escenario porque nunca me gustaron los rockeros viejos, me dan un poco de pena. Es cosa de jóvenes, el blues es para los viejos”.