Territorio fun

domingo 31 de diciembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

La original.mp3 - Emilia, Tini Piscina - María Becerra, Chencho Corleone y Ovy on the drums Besos con fernet - Rusherkig y Maramá Energía bacana - Sebastián Yatra Houdini -Dua Lipa Bubalú - Feid y Rema Mejor que ayer - Diego Torres Mi ex tenía razón - Karol G Columbia - Quevedo Asi es la vida - Enrique Iglesias & Maria Becerra

El rapto de las 17 horas: “No te suelto más”

En la tranquilidad del hogar, en la calma del aire en 21 flota la frase incluida en el álbum Fuerza natural.



“El ambiente de hoy, no me agrada para salir”.



En ese trance llega el mensaje que hacia falta, la llamada, el audio: nos vemos para merendar. Entonces el deber llama y no hay clima que se oponga a la ceremonia de la amistad.



Compartir lo que sea, donde sea, pero en buena compañía. Posadas renace en cada reencuentro y la historia continúa.

Seguridad total. Una, personal militar venida de Baires. Otra, policía provincial. Grecia y Adriana.

Comparten el aula en el SanBa, terminaron las clases pero la amistad no se toma receso. Café helado para Mariana y Martín.

Cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Creativas, pastelería mediante gestan un guión. Madre e hija. Lucía vino de Santa Fe, donde estudia diseño, su mamá, Silvia, es actriz.

¿Y si vamos a conocer el nuevo lugar? Victoria y Luana.

Con Papá Noel como testigo de confidencias y recuerdos de este encuentro de amigas previo al año nuevo. Belén Giménez y Juliana Mayol respiran aroma a café.

Los trends más taquilleros del 2023

Las personas en las redes sociales comparten sus balances y reflexiones sobre el año que se va y sus deseos para el 2024. Asimismo, las plataformas también hacen su retrospectiva destacando momentos virales y contenidos inolvidables.



Así, TikTok se sumó a esta tendencia y seleccionó los mejores trends globales del 2023.



En esta selecta lista de los desafíos más replicados por los usuarios se cuentan: ‘Girl dinner’ o cena de chicas, una tendencia culinaria que evita por todos los medios cocinar y consistió en que las usuarias compartan sus menúes nocturnos. Un desafío que generó mucho debate de especialistas en nutrición. Otro trend viral tuvo la etiqueta “actuándo como si estuvieras en una película de Wes Anderson”. En este caso, TikTok se llenó de pequeños audiovisuales llenos de vida y luz en homenaje al gran director de cine.