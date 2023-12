Indio Solari: nuevas canciones y entrevista en Caja Negra

domingo 31 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

El Indio Solari es tendencia en las últimas horas del año con el estreno de tres nuevos temas de su banda El Míster y los Marsupiales Extintos y también por el anuncio de su participación en el cierre del ciclo de entrevistas Caja Negra del periodista Julio Leiva en Filonews.



El legendario músico y compositor de 74 años , exlíder de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, da que hablar en cada una de sus intervenciones en redes sociales donde suscita las más sinceras demostraciones de amor de sus fans y también airadas críticas sobre todo de quienes no comulgan con sus ideas políticas y sociales orientadas al justicialismo y la izquierda.



Y justamente a quienes lo atacan por sus pensamientos y apoyan el viraje hacia la derecha en Argentina parece haberles dedicado el admirado Indio unas estrofas de su flamante canción Réquien Alegre en un posteo en Instagram: “Que vivo en New York, que almuerzo en París a menudo./ Que viajo en avión de mi propiedad, ja ja ja./ Y me escondo en Madrid de mis compatriotas./Que uso nombres falsos para viajar./La identidad es cosa seria amigo./Por eso la escondo en el doble fondo de mi atache. /La venganza te acerca a tus enemigos./ Si la vida no te provoca, provocala vos.”



Junto con Réquien Alegre; el Míster y Los Marsupiales estrenaron también en Youtube Poco-Loco y El Muerto Jiménez.



Además de disfrutar de la poética del Indio, los seguidores del artista indispensable de la música popular argentina y por qué no quienes no lo conocen en profundidad, podrán verlo como hace bastante tiempo no se mostraba. El artista hablará con Leiva en una entrevista grabada que estará disponible esta noche desde las 22.30 en Youtube. Así en las últimas horas del 2023, el míster aludirá a su carrera y a otros aspectos.



“En una experiencia inédita con una Caja Negra completamente a contraluz. Indio Solari y Julio Leiva”, señaló el avance del medio digital Filonews y agregó: “Indio Solari recorre sumergido en la oscuridad y el brillo de Luzbola su historia en donde sus palabras y su contorno se vuelven lírica”.



Leiva dirigió el documental Piedra que late donde desde una perspectiva antropológica narra la convocatoria de los recitales del Indio Solari, la famosa misa.



De esta manera, el exitoso ciclo de entrevistas por streaming realizado por Leiva, que cuenta con 5 temporadas, casi 200 invitados y 100 millones de reproducciones en YouTube, se despide con una de las figuras más afamadas, misteriosas y herméticas de la escena argentina.



Emblema del rock

Carlos Alberto Solari, nacido en Paraná, es claro, el miembro fundador de los Redondos, banda de rock and roll formada en 1976, en La Plata, junto a Skay Beilinson.



La banda editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001, y allí la carrera de Solari entró en un paréntesis hasta 2004 cuando presentó el primer álbum del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado titulado El tesoro de los inocentes (bingo fuel).



Su último recital en vivo fue en Olavarría en 2017, en el cual murieron dos personas debido a la gran cantidad de público. Desde entonces ha trabajado en estudio y publicado libros. En 2020, ofreció un concierto en el que participó de manera virtual mediante técnicas holográficas. Su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en un ícono de la contracultura en la escena del rock argentino, al tiempo que siempre se caracterizó por su escasa aparición pública y la concesión de entrevistas solo mediante la radiocomunicación. En 2016, el artista reveló que le diagnosticaron Parkinson.