Llega IndIA a El Territorio

domingo 31 de diciembre de 2023 | 8:00hs.

Este domingo es un día de cambios para la marca periodística más importante de la Mesopotamia argentina. El Territorio anunció un cambio de hito que marca su historia, tomó la decisión de modificar su matriz productiva de noticias dejando de imprimir diariamente un producto en papel para centrarse en diariamente en las plataformas de internet y para ofrecer tres veces por semana (miércoles, sábados y domingos) un producto impreso en papel con profundidad y análisis de la realidad.

Ese cambio viene acompañado también de la incorporación de herramientas y nuevas formas de contar historias. Y en ese marco se incorpora al equipo IndIA, un avatar de inteligencia artificial que será parte del equipo de El Territorio y tendrá como objetivo relatar noticias, previamente producidas por nuestro equipo periodístico.

A la inteligencia artificial, a la que algunos miran con temor por considerarla un peligro, nosotros la tomamos como una herramienta que puede ayudarnos a llevarles a nuestros seguidores noticias, construidas con la rigurosidad periodística que nos caracteriza hace casi 100 años. IndIA no viene a ocupar el lugar de los periodistas, si no que viene a complementarlo. Nosotros la pensamos como una plataforma más en la que cargamos los textos periodísticos que hacemos, en este caso en forma de guion para relatar.

Cargar información en la plataforma que produce a IndIA implica la misma rigurosidad de tarea que cargarla en los programas de edición de las páginas de papel impreso, o en el CMS de la página web o en cualquiera de las redes sociales. Así, el trabajo del periodista no se afectado, si no por el contrario, se ve potenciado por esta herramienta de inteligencia artificial que permite incluso que aquel periodista que no gusta de las cámaras, pueda generar su contenido en formato de video, sin tener que exponerse a las luces de un estudio de grabación o a la lente de una cámara.

IndIA es una forma más que incorporamos para llevarte las noticias hasta el celular. Como lo venimos haciendo con nuestras redes sociales, con los servicios de mensajería, con las webstories, con los servicios de streaming, con la radio, con la web y con la edición impresa. Todo esto, para que vos estés informado de la mejor manera de lo que pasa en Misiones, y fuera de la provincia pero con una mirada misionera. Bienvenida IndIA a la familia de El Territorio.