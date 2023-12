Cooperativas de agua advierten sobre consumo responsable durante el verano

sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Cooperativas y entes de agua se preparan para enero y febrero, meses que se espera sean muy calurosos. Los encargados de regular y abastecer con el esencial recurso llaman a concientizar a los usuarios sobre el cuidado responsable del suministro ante un panorama que sostienen será complejo y con abundantes necesidades.



“Trabajamos en la mejora continua de los servicios de agua potable y cloacas en Posadas y Garupá, en forma conjunta con el gobierno de Misiones. Los servicios se prestan en un óptimo nivel de calidad, aún en temporadas de altas temperaturas o de sequías pronunciadas”, manifestaron desde el Servicios de Agua Misioneras SA (Samsa).



Por su parte, desde la Municipalidad de Posadas relataron que se trabaja en el mantenimiento en todos los barrios, sobre todo en los más vulnerables. “Cuando no hay agua varios días se manda el camión con agua. El panorama es complejo pero se trabaja fuertemente en abastecer a todos los usuarios y de pasar las necesidades a los ingenieros a cargo”.



En la misma línea, en Garupá, Jardín América y Eldorado, las respectivas cooperativas o comisiones de vecinos unidos por el agua tienen una ardua tarea de ampliar el servicio y cumplir con todos los usuarios. En el caso de Iguazú, el Instituto Misionero de Aguas y Saneamiento (Imas), es quien lleva adelante la labor.



En el medio, el Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac) acciona en promover el consumo responsable del agua y “seguir trabajando por la implementación de prácticas más sustentables de consumo, para beneficio de los usuarios y de los prestadores de servicios”.



Posadas y Garupá

En Posadas, la Municipalidad trabaja en conjunto con Samsa y las cooperativas de los barrios más alejados en el mantenimiento y en la provisión del recurso en el caso de que los tanques se queden sin el líquido vital. Mientras que en Garupá aún hay zonas en las que el agua no llega, y en los barrios más alejados del centro, las cooperativas gestionan con el Eprac y buscan que Samsa avance en obras hacia el municipio.



“Los barrios como Sur Argentino y el Porvenir II tienen sus cooperativas. Se trabaja desde Obras Públicas para el mantenimiento y desde Tierra y Hábitat se envían los camiones con agua cuando los tanques se vacían. Cada sector se maneja con horarios distintos del suministro. Buscamos asistir a todos, priorizando los barrios más alejados y vulnerables”, relataron desde la Municipalidad capitalina.



Por otro lado, desde Garupá, Liliana Enríquez, responsable de la comisión Vecinos unidos por el agua, del barrio El Chogüí, contó que “anteriormente estaba la cooperativa que abastecía a dos sectores del barrio que creció hasta cuatro veces en el último tiempo, pero que generó una deuda muy grande y en pandemia los vecinos quedaron sin agua por una semana debido a que la cooperativa se intervino y quedó sin efecto desde entonces”.



Enríquez indicó que a partir de ese momento “los vecinos nos unimos y presentamos nota al Eprac y al gobierno de Misiones para poder formar una comisión, se hicieron perforaciones para tener el suministro para los 165 usuarios que somos”. Luego, sostuvo que están próximos a gestionar para que Samsa pueda llegar al barrio debido que “creció muchísimo y bombas y tanques que tienen no llegan a abastecer como los usuarios lo desean”.



En otros barrios de Garupá, como el último sector del barrio 30 Viviendas, aún no tiene suministro de agua y los vecinos insisten para que la red pueda llegar al barrio.



Jardín América

Por otro lado, en la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América también se detalla un trabajo arduo con algunos inconvenientes en los días por el calor. “El propósito es concretar la obra del acueducto que con gestiones permanentes buscan llegar a su fin”. Así lo expresó Ernesto Faccendini, gerente de la Cooperativa en diálogo con El Territorio. Además, relató que “en la actualidad se trabaja de manera normal, si bien se tuvo inconvenientes por la rotura de una cañería de impulsión, luego hubo muchísimo consumo por el calor extremo”.



Seguidamente, destacó que se realizan continuamente mantenimientos. “Las tareas de mantenimiento en la estación de toma en el pasado domingo se extrajeron casi 20 toneladas entre barro y piedras porque el nivel del arroyo Tabay sigue alto”.



También indicó que se tratan de resolver eficazmente los problemas que surgen de roturas de impulsión. “Cuando se le exige mucho o corta la energía suele suceder este inconveniente que requiere unas cuatro o cinco horas de paradas”, agregó.



Sobre proyectos a futuro, explicó que se resume en continuar con la gestión del acueducto desde el Río Paraná y el acueducto de agua tratada, licitada a fines de agosto. “Estas obras dependen de recursos de la Nación que son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero interviene la Nación para que se inicien”.



Por último, apuntó al tema tarifario: “El aumento de la energía eléctrica traerá impactos en el servicio de agua”.



Eldorado

En Eldorado, las altas temperaturas y el aumento de consumo complican el suministro de agua potable. Al igual que todos los años al llegar la temporada estival, vecinos de diferentes zonas de la ciudad sufren la escasez de agua potable en su domicilio.



La distribución de agua potable está a cargo de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel) y desde hace varios años al llegar el verano sufren las consecuencias de tener un servicio discontinuo debido a la elevada demanda de la población.



La Ceel tiene dos plantas de tratamiento en funcionamiento, una ubicada en calle La Colina, en el kilómetro 9, que capta las aguas para ser tratadas del arroyo Piray Miní, y otra en Puerto Pinares del kilómetro 1, que se abastece desde el río Paraná. Además, en los sectores más conflictivos de la ciudad, se encuentran perforaciones profundas que abastecen localmente a algunos barrios.



El problema fundamental es que la capacidad de producción de agua potable de las plantas existentes no alcanza a cubrir la demanda de la población, lo que produce que en algunos barrios de la ciudad no haya presión suficiente como para poder abastecerlos.



Un caso emblemático es el de barrio Los Lapachos que suele quedarse entre tres y hasta cuatro días sin agua, lo que motivó la queja de los vecinos, y que la Ceel comenzara con una perforación profunda donde encontró agua, pero con una producción de 4 mil litros. Esa cantidad aún es insuficiente para cubrir la demanda por lo que se continúa actualmente con la perforación buscando una napa con una mayor capacidad de producción como solución parcial.



En la actualidad, los problemas existentes en la distribución de agua potable no están directamente relacionados con la producción y distribución, sino por otros dos motivos: los cortes de energía que se suelen producir y el estado de las cañerías de distribución.



En Eldorado gran parte de la ciudad se abastece por bombeo y rebombeo de agua potable. Al cortarse la energía las cañerías pierden presión por el no funcionamiento de las bombas y suele llevar bastante tiempo recuperar el servicio al retomarse el servicio de energía. A esta situación se suma en ocasiones la rotura de cañerías.



Para solventar estas circunstancias se requieren de importantes inversiones que en el corto plazo la Ceel no está en condiciones de hacerlo. Como consecuencia se realizan campañas permanentes acerca del consumo responsable de agua, mencionando que “los altos consumos traerán aparejados problemas de abastecimiento”.



Puerto Iguazú

Por su parte, en Puerto Iguazú aumentó la producción de agua potable de cara al verano. Algunos sectores de la zona Norte de la Ciudad de las Cataratas experimentaron falta de agua debido a los bombeos reducidos que se llevaban a cabo por Imas por los problemas eléctricos en la toma de agua del arroyo Mbocay. Por ende, Imas trabajó para poner a punto la toma y así aumentar la producción de agua potable de cara al verano.



La toma del arroyo Mbocay quedó fuera de servicio en una de las tantas tormentas registradas en noviembre, una cuadrilla trabajó para ponerla en funcionamiento y tras la reparación de un tablero eléctrico en la toma de agua, la planta potabilizadora del centro aumentó la producción a 1.000 metros cúbicos por hora aproximadamente. Eduardo Brunner, jefe de Imas Iguazú, compartió un informe técnico y explicó que “se logró poner en marcha con el tablero totalmente refaccionado y actualmente está la impulsión de la obra nueva del arroyo Mbocay y el sistema de impulsión de la toma del río Iguazú y Paraná están funcionando a pleno”.



Desde el Imas aseguran que a pesar de las altas temperaturas están en condiciones de mantener un buen servicio en todos los sectores, siempre y cuando no se registren cortes prolongados en el suministro de energía eléctrica.



“Trataremos de mantener estas condiciones durante el verano y continuamos analizando los puntos por mejorar para prevenir inconvenientes. De todos modos siempre puede ocurrir algún inoportuno evento que esté fuera de nuestro alcance desde la delegación lo cual nos comprometemos a informar y buscar soluciones prácticas y lo más rápidas posibles”, admitió Brunner.



En este marco, hay una obra iniciada por el gobierno provincial para ampliar la capacidad de la planta potabilizadora en Puerto Iguazú desde el 2021 con fondos del Enohsa que aún no está en funcionamiento y tampoco fue inaugurada.

En Samsa con inversiones para mejorar el servicio

Según Servicios de Agua Misioneras SA (Samsa), el plan de inversiones que la empresa ejecuta está orientado fundamentalmente a la reingeniería de los servicios y es por eso que en los últimos años se llevaron adelante obras muy importantes que requirieron una nueva forma de gestionar fundamentalmente el aspecto técnico del agua potable.



“Incorporamos tecnología de avanzada con un centro de monitoreo online las 24 horas y obras en distintos puntos de Posadas que incluyen equipos automáticos reguladores de presión hidraúlica, entre otras mejoras pone al servicio en la vanguardia regional”, manifestaron desde la empresa.



Además, detallaron que en el último período se habilitaron acueductos y redes para la distribución de agua potable, beneficiando a más de 1.700 familias que accedieron al servicio. A su vez, se realizaron más de 36.000 análisis de calidad de agua potable, basados en el Código Alimentario Argentino. Se detectaron y repararon 668 fugas de agua no visibles. Se eliminaron 5.408 fugas de agua potable en la red de distribución.



Labor conjunta

Con iniciativa del Eprac y el trabajo en conjunto con Samsa, se concluyeron redes de distribución y obras para incorporar al servicio de agua potable a más de 260 familias de los barrios Regimiento, Mini City, A. Fernández, Belén, Piedras Blancas, Progreso y El Laurel.



Sobre el consumo en la temporada estival, desde Samsa manifestaron que se incrementa y el uso racional del agua es fundamental.



“Para destacar, Samsa es una de las pocas empresas que realiza importantes inversiones en la instalación del sistema de micromedición y hoy casi la totalidad de usuarios cuentan con el micromedidor instalado. Se trata del sistema más justo y equitativo para medir y facturar el consumo”. Seguidamente, indican que al pagar lo que cada uno consume el cuidado en el uso del servicio es más simple también.



“Si todos abrimos las canillas al mismo tiempo pueden afectarse los picos de presión en las redes de distribución, por eso recomienda el llenado de piletas y riego en horario nocturno y evitar derroches del líquido”, aconsejan.



Tras ser consultados si se espera un panorama complejo y de mucho trabajo en cuanto al uso y mantenimiento del suministro, afirman que “fundamentalmente en el aspecto económico lo venimos sufriendo los prestadores de servicios en cuanto a la suba permanente de los costos que en su mayoría están dolarizados”. “Aún con el atraso tarifario que se mantiene se van realizando esfuerzos con el gobierno provincial para seguir ampliando y mejorando continuamente los servicios. Tenemos respaldo de nuestro grupo empresario Urbaser, que es líder en servicios medioambientales”, finalizaron.