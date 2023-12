Una mujer de 34 años, la tercera víctima mortal de dengue en Misiones

sábado 30 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Una mujer de 34 años se convirtió en una nueva víctima mortal a causa del dengue en Misiones, según comunicó oficialmente el viernes el Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga. La paciente fue ingresada al nosocomio el pasado 24 de diciembre “con antecedente de hepatitis autoinmune en fase cirrótica, con serología positiva para arbovirus (dengue)”.



Se trata de la tercera víctima mortal de esta enfermedad en menos de un mes. La primera fue una beba de cinco meses en el Hospital Materno Neonatal (HMN) y luego una mujer de 39 años con comorbilidades. También murieron hace unos días una mujer que había dado positivo a dengue pero su causa de fallecimiento figura como hemorragia por desprendimiento de placenta, y un niño de 10 años luego de un cuadro febril, siendo consignado por el médico policial como “muerte dudosa”.



Los hospitales de Misiones registran en las últimas semanas alta demanda en las guardias y consultorios por cuadros febriles ante el temor de que sea dengue y el riesgo de reinfección teniendo en cuenta que gran parte de la población ya contrajo la enfermedad.



En ese contexto, el Ministerio de Salud Pública informó que los Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) realizan atención sin turno a pacientes con síntomas compatibles con esta patología.



“Es importante que los vecinos asistan a los centros más cercanos a sus domicilios sin la necesidad de trasladarse a un Hospital de mayor nivel de atención”, detalla el comunicado remitido por la cartera sanitaria provincial. “No deben automedicarse, lo más conveniente es que realicen una consulta médica para que les indiquen el tratamiento adecuado”, advierten.



De esta manera, siguen internados 17 pacientes a causa de la patología que transmite el mosquito Aedes aegypti: doce en el Hospital Materno Neonatal (HMN), de los cuales nueve son embarazadas y tres son bebés; un niño en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro; tres adultos en el Hospital Ramón Madariaga; un adulto en Fátima y otro en el Samic de la localidad de Oberá.

Se suman esfuerzos para combatir al Aedes aegypti

Las autoridades sanitarias instan a mantener los patios limpios para fortalecer los bloqueos epidemiológicos.



En las últimas semanas, los casos confirmados de dengue tuvieron un aumento significativo en la provincia. Hasta el jueves la Dirección de Epidemiología confirmó la internación de 17 pacientes, de los cuales nueve son embarazadas y tres son bebés, además de tres muertes. Ante este panorama, desde la Municipalidad de Posadas avanzan en la búsqueda puerta a puerta de posibles febriles junto a distintas secretarías municipales.



“Todos los días nos distribuimos en doble turno por toda la ciudad porque tratamos de llegar a todos los rincones. Son muchos barrios, pero estamos tratando de poder llegar a todos los vecinos”, aseguró el secretario de Salud de Posadas, Matías Orihuela, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



A su vez, especificó que se trabaja de forma multidisciplinaria en diferentes barrios de la ciudad para buscar focos sospechosos y realizar bloqueos epidemiológicos. “Por un lado, trabajamos en la búsqueda de focos sospechosos de dengue recorriendo casa por casa, dialogando con el vecino, consultando su sintomatología y, a partir de ahí, desplegando nuestra atención al lugar. En caso de ser necesario, trasladamos al vecino a un centro de salud. En forma paralela, realizamos operativos termoniebla, fumigación y descacharrado con desmalezado”, dijo.



“Es fundamental tener la apertura de los vecinos para que podamos ingresar al hogar a hacer la limpieza de descacharrado y acumulación y, por supuesto, la fumigación. Estamos trabajando en forma simultánea en diferentes puntos de la ciudad, haciendo hincapié en la búsqueda de focos con el sistema de bloqueo en los lugares que vemos que hay mayor sospecha de dengue”, remarcó.



Además, el secretario de Salud de Posadas señaló que las fuerzas de seguridad se sumaron a los operativos para colaborar en los procesos de descacharrado, desmalezado y fumigación. Sobre esta línea, precisó que ya se realizaron operativos en más de 40 chacras de la ciudad.



Por otra parte, advirtió que “la sintomatología no quiere decir que tenga dengue porque puede ser otro tipo de enfermedad vectorial; hasta que no se haga el estudio correspondiente, no podemos saber si es dengue o no”. Asimismo, indicó que todos los Caps están atentos a la llegada de casos sospechosos.