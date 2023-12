Reunión de Gabinete y saludos desde el balcón

viernes 29 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El presidente Javier Milei encabezó ayer, durante casi una hora y media, una nueva reunión de Gabinete en la Casa de Gobierno y luego salió al balcón principal que da a la Plaza de Mayo para saludar brevemente a la gente que pasaba por el lugar, entre quienes había turistas brasileños.

En la reunión de Gabinete se analizaron -entre otros temas- los detalles del proyecto enviado al Congreso bajo el título de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que propone un cambio profundo en la economía y vida de los argentinos.

Antes de concluir la reunión, Milei se dirigió al balcón que está frente a la entrada principal de la Casa Rosada, acompañado por varios ministros y colaboradores y saludó a la gente, entre quienes había gran cantidad de turistas brasileños.

El presidente retomó así los encuentros con los funcionarios luego de que ayer se decidiera ir reduciendo la frecuencia de las reuniones de Gabinete que, en principio, ya no serán diarias -como las dos primeras semanas de gobierno- sino que se desarrollarán los martes y los jueves.

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni cumplió con su habitual conferencia de prensa a las 11, a agenda abierta, en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada, donde defendió el proyecto de la ley del gobierno:

“El espíritu de la ley es más libertad, más trabajo, que crezca la economía y haya un país distinto ya que el modelo aplicado por la política hasta este momento no ha dado resultado. Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar y quiere poner palos en la rueda. En este próximo mes de camino legislativo, veremos quiénes son los que se oponen y la gente deberá analizar qué intereses tienen en que esto no cambie”, dijo Adorni.

Intendentes presentarán amparo

Alrededor de quinientos intendentes de todo el país que integran la Federación Argentina de Municipios (FAM), resolvieron ayer presentar un recurso de amparo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno nacional en una reunión que realizaron en la ciudad de Buenos Aires, y advirtieron que “la Argentina no está en venta”.

El titular de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, dijo que decidieron presentar el recurso de amparo “con el pedido de una cautelar para frenar el DNU que llevó adelante Javier Milei, que avasalla totalmente los derechos que durante décadas supimos conseguir”.

“No podemos vender así nuestros recursos naturales, nuestro país”, expresó Espinoza al término del encuentro y remarcó que “Argentina no está en venta”.

La reunión se realizó este mediodía con la participación presencial y virtual de intendentes de todo el país en la sede de la FAM, ubicada en Cerrito 832 del centro porteño, donde se decidió presentar un amparo con pedido de una cautelar contra el DNU 70/2023.

“Esperamos que la Justicia haga lugar a nuestro pedido para frenar este DNU, que se generen todos los debates en el Congreso y que nuestros diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias”, expresó Espinoza en declaraciones al canal C5N.

Para el intendente de La Matanza el DNU del Poder Ejecutivo es “totalmente inconstitucional” porque “deroga más de 300 leyes de un plumazo” y, al respecto, consideró que “reformas tan profundas tienen que tratarse con proyectos de ley en el Congreso de la Nación con el legado que la gente dio”.

“Estamos en democracia pero parece como si estuviéramos en dictadura, con un Presidente y diez personas que generan un DNU que favorece a grandes grupos económicos y perjudica al 90% de los argentinos y un proyecto de ley que parece un estado de sitio”, opinó Espinoza.





