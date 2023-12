Decenas de personas disfrutan la temporada de verano en el Tabay

miércoles 27 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El Complejo Municipal Saltos del Tabay de Jardín América empezó a recibir turistas de distintos puntos de la provincia y del país. Ayer, con una jornada calurosa y con temperaturas por encima de los 30°, varios visitantes aprovecharon la ocasión para disfrutar de un lugar al aire libre, junto a las cascadas y en contacto con la naturaleza.

En este sentido, decenas de personas se congregaron para relajarse en una jornada en familia, además de pasear, apaciguar el calor y compartir momentos gratos.

Precisamente, desde Posadas se hicieron presentes en el atractivo Lorena Espíndola y sus cuatro hijas, quienes disfrutaron de la naturaleza. Según comentó la visitante, llegaron en la tarde de ayer y se quedan hasta hoy para compartir en familia de un momento de distensión y recreación.

Por otra parte, Julieta, Florencia y Cintia, tres amigas de Puerto Rico, recorrieron las instalaciones. Las dos primeras mencionadas conocieron ayer el predio. “Está bueno el salto, tiene mucho espacio verde y la idea fue venir para compartir de la naturaleza”, dijo Julieta.

Asimismo, desde la capital provincial también llegó la pareja de turistas compuesta por Albi Ramírez y Agustín Chilavert; con tereré de por medio compartían la charla y las cascadas. “Hace 17 años que no venía, la verdad es como si fuese la primera oportunidad que llego porque no me acordaba cómo era el caudal del agua y la verdad tiene mucho más que en otros lugares”, sostuvo la posadeña.

Próximamente el espacio será sede de la Fiesta Provincial del Turismo.

Por último una numerosa familia se hizo presente en el sitio turístico jardinense, con integrantes de la localidad que invitaron a familiares que llegaron desde Oberá y Buenos Aires a conocer el complejo. Justamente, Gastón Castro, que llegó en compañía de su familia desde Laferrere, elogió el espacio al aire libre, la naturaleza y los juegos que hay para que disfruten los más chicos.

Además, los Saltos del Tabay se preparan para la Fiesta Provincial del Turista que realizará el 12 y 13 de enero para la cual se prevé una gran concurrencia.

Para tal ocasión, desde el área de Cultura y Turismo local comentaron a este matutino que están en plena organización y que en los próximos días van a empezar con la promoción ya que aún no están confirmados todos los artistas que se van a presentar en ambas fechas.

A su vez, esperan la presencia de artesanos y emprendedores, quienes tendrán su espacio para exhibir y vender sus productos. En tanto, para hoy se espera buen tiempo con cielo despejado en toda la provincia.

Desde la Dirección de Alerta Temprana indicaron que la máxima será de 33° San Pedro y la mínima será de 12° en San Pedro.





