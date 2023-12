“Last Christmas”, la favorita esta Navidad

martes 26 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

“Last Christmas”, el clásico navideño de Wham!, aparece siempre en esta época del año. Se trata del tema compuesto por George Michael, que grabó junto a su compañero Andrew Ridgeley hace 39 años. La canción tuvo mucho éxito, pero nunca llegó al primer lugar de las listas del Reino Unido en la semana del 25 de diciembre. Y este año sí se cumplió el sueño que tenía Michael; ocupar el número 1 en Navidad. La canción le ganó a “You’re Christmas To Me”, un tema de Sam Ryder, y también superó a la histórica “All I want for Christmas is You”, de la estadounidense Mariah Carey, que quedó tercera. Esta semana, los fans de Wham! en el Reino Unido reprodujeron la canción 13,3 millones de veces, lo que la convierte en la canción más escuchada de las fiestas.