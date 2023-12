Papa Noel busca a una niña no vidente que le pidió una guitarra con partitura en braille

domingo 24 de diciembre de 2023 | 18:00hs.

El viernes se desarrolló en Puerto Iguazú la segunda edición de la motopapanoeleada, fue un evento cargado de emoción y alegría, fueron más de 3.000 personas las que asistieron al antiteatro Ramón Ayala, pero una niña tocó el corazón de Papa Noel y ahora la busca para tratar de cumplir el sueño de tener una guitarra con partitura en braille. Los organizadores reunirán fondos para comprar la guitarra para la niña.

Miradas cargadas de ilusión, sonrisas sinceras y alegría que regenera el alma, es lo que quedó en la memoria de cada uno de los motociclistas que trabajaron durante 2 meses para concretar uno de los eventos más grandes en Iguazú para agasajar a los niños en Navidad. Se trata de la segunda edición de la motopapanoeleada, en esta oportunidad diferentes grupos de motociclistas de Iguazú con el apoyo de la Fundación Por una Sonrisa y los integrantes de la Comparsa Yaguareté.

En una atmosfera donde cada reacción de los niños llegó a provocar las lágrimas de los que estaban trabajando para verlos felices y devolver un poco de esperanza en tiempos tan difíciles de incertidumbre que, aunque los padres no quieran golpean a los niños, se desarrolló un evento en el anfiteatro Ramón Ayala con más de 3.000 personas. La motopapanoeleada fue hecho a pulmón con la colaboración de los empresarios y de muchos ciudadanos que aportaron su granito de arena con golosinas, con materiales y comprando el bono colaboración que vendieron para reunir fondos y llevar a cabo la acción solidaria.

Durante el evento, una niña se acercó a Papa Noel y le pregunto si realmente era Santa, Luis Rabanal quien estaba en el papel, le dijo que si y la niña le hizo el pedido. “Se me acercó y me pregunto, yo no le iba a decir que era un actor. Entonces ella me pidió una guitarra con partitura en braille, eso me toco el corazón” contó y agregó “Eran muchos chicos, si la veo la reconozco, pero no sabemos bien quien esa así que la estamos buscando”

Desde la organización indicaron que utilizaran los fondos del bono colaboración que realizaron para reunir fondos para evento, no obstante, si alguien quiere colaborar lo pueda hacer.