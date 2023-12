Ituzaingó: turismo y aventura a orillas del Paraná

domingo 24 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

La ciudad de Ituzaingó, al Norte de la provincia de Corrientes, está preparada para recibir turistas de la región con sus atractivos naturales y oferta de servicios. La ventaja de estar situada entre el Río Paraná y los Esteros del Iberá permite que la naturaleza sea el eje de las experiencias a disfrutar.



Sus playas, la pesca deportiva, navegar el río Paraná, recorrer sus museos y centros de interpretación, visitar la Represa Yacyretá, llegar a alguna de las islas o vivir el safari a los esteros son algunas de las alternativas que se ofrecen. Los espectáculos al aire libre serán otros de los atractivos, así como obras de teatro, eventos musicales y las noches de Carnaval.



Sus más de 15 kilómetros de playas de finas arenas y aguas cristalinas cuentan con 8 paradores. Allí se ofrecen zonas boyadas para disfrutar del río con la seguridad que brindan los guardavidas, así como múltiples servicios para disfrutar de la mejor manera. La costa del Paraná cuenta con imponentes barrancas que invitan a los turistas a descubrirlas en bicicleta o a pie, y también observarlas desde el río.



Las actividades cuentan con paseos en lancha o kayak, practicar deportes, leer un libro o simplemente disfrutar del sol y los paisajes de extraordinaria belleza, hasta los mágicos atardeceres, donde el sol dibuja sobre el río brillantes reflejos de fuego.



Los paradores de las playas cuentan con sanitarios, servicios de gastronomía, accesorios para la playa, como sillas, sombrillas, bañeros, sistema de boyado, parrillas, canchas de vóley, fútbol entre otras atracciones para todas las edades y para las familias. En los últimos años se trabajó sobre la accesibilidad de las personas con discapacidades, con el objetivo de promover la igualdad, por ello, varias playas cuentan con rampas de acceso y sillas anfibias para disfrutar del río.



La oferta turística de Ituzaingó está garantizada en cada rincón de la ciudad, durante todo el año. Pasear por sus costas, disfrutar los mágicos atardeceres, navegar entre las islas del Río Paraná o adentrarse en el corazón de los Esteros del Iberá son el marco para que turistas de la región, de todo el país y del exterior la elijan durante sus vacaciones o escapadas.



Las diferentes empresas de turismo ofrecen servicios de excursiones como días de campo, safaris al Iberá, recorridos a la Isla Apipé Grande, pesca con devolución, salidas nocturnas para realizar astroturismo, visitas a otros portales del Iberá así como el Parque Nacional Mburucuyá, la Basílica de Itatí, y opciones para disfrutar de otras localidades correntinas o eventos en la ciudad capital.



Desde la Cámara de Turismo de Ituzaingó recomiendan contratar servicios habilitados por el Municipio.



Acerca de las tarifas para este verano 2023-2024, los alojamientos arrancan desde $6.500 por persona por ejemplo en base cuádruple, pudiendo llegar en algunos hoteles o cabañas a los $15.000 por persona. Algunos incluyen servicios de desayuno, comidas y también hay opciones en zonas rurales o alojamientos en zonas del Iberá que brindan servicios de todo incluido.



Para quienes eligen acampar lo pueden hacer en los diferentes Camping con los que cuenta la ciudad, y por ejemplo una pareja con su auto y su carpa abonarán desde $6000 diarios. También pueden ingresar con casas rodante y motorhome|. El camping del Parque Nacional Iberá en el Portal Cambyretá es de acceso libre y gratuito, se debe chequear el estado del camino según el tipo de vehículo y llegar antes de las 16hs. para que les asignen la parcela disponible.



Algunos paradores de playas cuentan con servicios de sombrillas, mesa y sillas que arrancan desde los $5000, parrillas por $4000 y menús que van desde $4000 considerando pizza o hamburguesas y bebida. Las excursiones según su tipo inician con valores entre $5.000 y $20.000 por persona dependiendo de su duración, transporte incluido, actividades y servicios.



Para consultas recomendamos escribir a itucamtur@gmail.com o a la Secretaría de Turismo a secretariaturismoitu@gmail.com Otra opción es consultar al Whatsapp de la Secretaría de Turismo al +543786519090 o visitarla en calle Centenario y Pago Largo de 8 a 23hs. todos los días de la semana.

Para agendar

$5.000

Sombrilla, mesa y silla



En las playas se puede alquilar todo lo necesario para disfrutar a 5000 pesos

$4.000

Menúes



Algunos paradores de playas cuentan con menús desde 4000 pesos

$6.000

Camping



Una pareja con su auto puede gastar en un camping alrededor de 6000 pesos diarios

Direccionario de alojamientos

Hoteles

Hotel Atlas Grand



Francisco López, esq. Belgrano- 3786-422134 / 3794-283402



Hotel Cezeta



Bs.As. y Sudamérica-



3786-421773 / 417300



Hotel Costa Paraná



Posadas 2100 esq. Paraná- 3786-421662 / 517582



Hotel del Lago:



Iberá y Entre Ríos-



3786-614247 / 420202



Hotel Géminis:



Corrientes 1348-



3786-410560





Hosterías



Hostería Champagne



Bs.As. 1489 esq. Brasil



3786-420618 / 15612409



Hostería Casa Bonita: Francisco López 2263



3794-596589



Apart Che Recové Poty: Brasil 1630- 3786-15619130 421222 / 497539



Apart Iberá:



La Rioja y Pellegrini Bº 70 Vda. Manzana B Casa 4-



3786-457049 3794-875005



Apart Aires del Paraná:



Bº La Marcelina-



3786-615767 / 41242



Posada Puerto Itatí: Isla Apipé Chico- 3786-516594



Puerto Valle Hotel de Esteros: Ruta Nacional Nº12 km 1282- 3786-425700



Departamentos Anahí: Corrientes 2043 c/esq. Mariano Moreno- 3786-401301 / 519506



Departamentos Granelly: Francisco López 1403- 3786-455911 / 616791



Departamentos Dona Mónica: Bº 231 Calle 3 de Abril Casa Nº8- 3786-413834





Cabañas



Cabañas El Aljibe:



Posadas 1310 esq. Perú-



3786-425293 / 15617559



Cabañas Fortaleza: Julio Argentino Roca y Córdoba- 3764-254660 / 298251



Cabañas Lo de Fátima: Posadas 1930- 3786-420852 / 15617196



Cabañas Los Troncos: Güemes y Mendoza- 3786-420335 / 3764-652984



Cabañas Shangri La:



Francisco López 2554 c/ Centenario- 3786-422124 / 3786-451072



Cabañas Atardecer Ituzaingó: Paraguay 811 y Barrancas del Río Paraná 3786-613314



Cabañas Ituzaingó Fishing: Catamarca y Pueyrredón



3786-15411010



Cabañas Simons:



Urquiza y Salta 3755-442490



Cabañas Paraná Ranch:



Bº Portal del Sol



3786-614967 / 618732



Cabañas del Sol:



Bº Portal del Sol- 3764-861539



Cabañas Aguará Cuá:



Salta 4270 c/ Juan José Paso-



3786-421876 / 497199



Cabañas Costa Santino:



Saavedra 950 e/Catamarca



y San Juan-3786-425307 / 618100



Cabañas Leo:



Pago Largo 2363- 3786-420414 / 510173 3764-218137 / 130403



Cabañas La Candelaria:



Calle 13 y Catamarca.



Bº La Florida- 3786-400278



Cabañas Don Alcides:



Juan José Paso 853-



3755-508036 / 508039



Cabañas El Balcón:



Catamarca y Pellegrini-



3786-614268



Cabañas Las Canelas: San Luis 3108- 3786-403506 / 519108



Cabañas Bambi:



Pago Largo 2393- 3786-421042 / 616232



Cabañas Los Timbó: Mend.y Saav. 3786-463363 / 223-5373568



Cabañas Posada del Sol:



Francisco López 1531 3764-15577480



Cabañas Descanso Plácido Domingo: Fco. López y Cristóbal Colon- 3786-611969



Cabañas Ituzaingó:



Francisco López esq. Paraná-



3786-400622 / 421473 / 618006



Cabañas Ingá: Mendoza y Juan José Paso- 3764-353362 / 3755-525722



Cabañas Puesta del Sol: Bº Portal del Sol Calle 23 y 21- 3755-670855



Camping Municipal: Bº Gral. San Martin, Calle 7- 3786-420455



Camping El Mirador: Ruta Interna Nº1 (Camino a la Central Hidroeléctrica Yacyretá) 3786-616875



Camping Miguelito: Paraje Santa Tecla- 3786-496937



Cabañas Descanso Plácido Domingo: Paraná 1561- 3786-455979 / 611969



Cabañas La Guarida: Laprida e/ Córdoba y Mendoza- 3786-613782 / 617870



Wild Wetlands Lodge: Ruta Nacional Nº 12 Km. 1242 Reserva Don Luis Cambyretá- Portal Norte Iberá- 3786-612170 / 3755-552304



Cabaña Tío Lucas: Mitre 1832- 3787615313

Direccionario de bares y restaurantes

Rio bar:



Bernardino Valle y San Martín- 3786400957 /3786510016



Pintó:



esquina Francisco López- 3786413200



Esquenta Café-Bar:



Calle Corrientes y Perú- 3786410562



Parrilla Paraná:



Buenos Aires y Paraná- 3786414341



Punto Beer:



Buenos Aires Esq. Belgrano



GNP:



Centenario y Posadas- 3786 497794 Amaris resto:



Francisco López 1609- 3786403307



Carlos Manuel Snack Bar:



Paraná 1757- 3786401746



A-Misa:



Buenos Aires y San Martín- 3786412974



Los Hornos:



Francisco López 1520- 3786421106 o 3786451246



Tío Bigotes:



Buenos Aires 480- 3786413107



Top Hamburguesería:



Francisco López y Libertador- 3786511446



Hostería Yacyretá:



Bs. As, y Tranq. de Loreto



Gala Helados:



Libertador 1783- 3786421575 Cremolati:



Buenos Aires 1396- 3786463839 o 3786 463839



Grido Helado:



Francisco López y Brasil- 3786515061



Duomo Helados:



Simón Bolívar 1602 Maxi Helados:



Buenos Aires 480



Carlos Manuel:



Corrientes y Antártida Argentina- 3786495617



Tienda Cook:



Libertador 1644



MirMag Pizzería:



Posadas y Libertador- 3786 619153



Pizzeria K-priChos:



Belgrano 1645- 3786416333



La Oma:



Calle Bs. As. 2172 casi Esquina Centenario- 3786510300



Las Delicias:



Corrientes 1955 entre Paraná y Bolívar- 3786615312



Latte Café & Bar:



Calle Buenos Aires 1396- 3786 615287