Carnaval en la cuerda floja: entre la alegría, la suspensión y la incertidumbre

domingo 24 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

El verano se abre paso en la Tierra Colorada con días calurosos, cebadas de tereré y mucha batucada. Es que la comparsa marca el compás de los días, como un tic-tac que estalla en febrero para celebrar el carnaval.



Pero este año, la incertidumbre y el contexto social y económico actual golpean también la fiesta. Los altos costos y presupuestos que conlleva sacar adelante un evento de esas magnitudes -sobre todo en aquellas ciudades que se destacan por su esplendor y puesta en escena- llevaron a los organizadores a suspender la edición 2024 de los carnavales en varios municipios. Un panorama similar atraviesan aquellas localidades que, aunque no confirmaron suspensión, caminan sobre la cuerda floja con incertidumbre, analizando posibilidades. E incluso están aquellos que, pese al contexto, decidieron apostar al evento y llevarlo a cabo.



Aunque San Ignacio, sede provincial de la fiesta carnestolenda confirmara que el Carnaval Provincial 2024 será el 12 de febrero próximo, algunos municipios optaron -por consenso y tras reuniones gestadas entre comisión organizadora y municipalidad local- cancelar la realización de la fiesta por falta de fondos económicos. Entre los más destacados se encuentran San Javier y Concepción de la Sierra, dos grandes referentes, con décadas de trayectoria y tradición carnavalera en la Tierra Colorada.



“Es muy triste confirmar que se suspende el carnaval y que Imperial no sale a las calles este verano. Nos duele mucho la decisión, pero tiene que ver con una cuestión económica”, le detalló a El Territorio Oscar Rodríguez, integrante de la comparsa Imperial, de San Javier.



La fiesta, con 40 años de trayectoria, se postergó tras varias reuniones llevadas a cabo entre representantes de Dulce Tropicana, Caprichosos e Imperial Samba Show. Asimismo, trascendió que están trabajando en colaboración con el área de Cultura local para organizar un Encuentro de Batucadas, que no será competitivo, pero permitirá no pasar desapercibida la tradición comparsera.



Otro de los grandes del sur en bajarse es Concepción de la Sierra, que decidieron -también de manera unánime- no llevar adelante el evento. “Fue una decisión muy difícil de tomar. El jueves pasado nos reunimos las cuatro comparsas y en común acuerdo coincidimos que no estaban dadas las condiciones para salir a la calle”, le contó a este medio Gustavo Dombina, referente de la comparsa Maringá, asegurando que la notificación oficial aún no se ha publicado; pero la decisión ya está tomada.



“Lo que pasó en nuestra ciudad es que hace ya varios meses una de las grandes comparsas que participa todos los años se bajó. Entonces el panorama en general del carnaval cambió porque nosotros tenemos mucha tradición y la sana competencia se pierde si no está el rival de siempre. Si a eso le sumamos la incertidumbre actual, los altos costos de llevar a la calle un evento como estos, el panorama incierto de si el público va a acompañar o no el evento y otras varias cuestiones que debimos tener en cuenta, decidimos suspender”, agregó Dombina.



También aseguró que el prestigio del evento y de los grupos comparseros, con este panorama, se vio afectado. “Pensamos también en la ilusión de los chicos, de los jóvenes. Y en ese punto es importante tomar una postura acertada. Creo que decidimos lo correcto porque tampoco está bueno salir disminuidos o bajar el nivel, preferimos guardarnos y el 2025 largarnos con todo”.



De todas maneras, aunque no habrá competencia, Concepción tendrá un día de show o muestra carnavalera para no perder la tradición. Será en un lugar cerrado, con el fin de motivar la participación. “Los municipios están muy acotados, yo creo que todos están priorizando ocupar el dinero en lo más necesario y los eventos así de grandes requieren de mucho presupuesto para la seguridad, los baños químicos, la energía eléctrica, la iluminación, el carro de sonido estático, el carro de sonido móvil, y un montón de otras cosas súper necesarias para dar un espectáculo de calidad”, describió el comparsero y agregó que “por eso, más allá de que nos cueste creemos que la decisión es acertada. Así que nos reuniremos un día, en un encuentro sin competencia y nos guardaremos para salir con todo el siguiente verano”.



En otros municipios

Además de estos bastiones carnavaleros que este verano no salen a las calles a competir, otros municipios también decidieron apostar a la suspensión. Oberá, por ejemplo, viene sin celebrar carnaval desde la pandemia del 2020, ya que ese verano los grupos vendieron sus instrumentos y equipos y se disolvieron. Ello, sumado a la situación económica llevó a que no pudieran volver a agruparse y de esta forma la tradición carnestolenda se fue perdiendo.



Eldorado, por su parte, también decidió suspender la fiesta por falta de fondos; al igual que Capioví, que coordinaron “no llevar a cabo el carnaval 2024 debido al poco tiempo con que cuentan los nuevos organizadores tras el cambio de gestión y autoridades”, detalló al respecto Carolina Ramos, directora de Cultura local. Y agregó: “Organizamos un fin de semana en la ciudad con otras actividades como noche de juventud, con Dj y bandas en vivo y también analizamos la posibilidad de invitar a comparsas de otros puntos de Misiones para incentivarlos a participar y organizar una fiesta el año 2025, pero este verano no saldrá la competencia”.



Por otra parte, en Jardín América es todo incertidumbre. Hace un tiempo surgió la idea de celebrar un carnaval solidario en las calles céntricas pero para el verano 2024 todavía no está confirmada su realización. Eugenia Lovera, organizadora y referente comentó que la propuesta todavía está siendo “evaluada, ya que se requiere conseguir fondos económicos y aún buscamos apoyo financiero”.



Apóstoles se anima

Entre los referentes que sí salen a las calles a disfrutar la fiesta y engalanar el verano se destaca Apóstoles, una de las ciudades que retomó su tradicional carnaval y hace más de 10 años resiste con fuerza y maravillosas presentaciones. Este año, aunque resta la confirmación oficial, la fecha tentativa es 27 de enero y 2 y 3 de febrero.



“Está muy complicado el panorama. Hace unos meses también analizamos con detalle y mucho cuidado la realización o no de la fiesta pero aquí llegamos a la conclusión de seguir apostando y con mucho trabajo de por medio, festejar el carnaval”, detalló Federico Sandoval, presidente de la comisión de carnavales de esta edición y también a cargo de Pompeya, una de las comparsas en participación.



“Estamos haciendo un sacrificio enorme para que salga. Y ahora, con esto de que se bajaron varios municipios- sobre todo los más destacados del Sur- estamos esforzándonos por sacar adelante la fiesta ya que vamos a ser de los pocos en salir a las calles en toda la zona y queremos ofrecer un espectáculo de gran calidad y que el público elija a Apóstoles”, agregó.



Sobre los preparativos, destacó que “apenas terminamos el carnaval anterior, ya vamos planteando algunas cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta para el próximo, y de a poquito comenzamos a organizar el del año siguiente. Pero es un laburo de muchos meses de anticipación”. Además del reciclaje y la reutilización, también se encargan de llevar adelante venta de comidas, bonos, rifas y otras propuestas para recaudar fondos. Todos los años, las comparsas invierten mucho trabajo, tiempo y dinero en una buena presentación. Foto: archivo El Territorio

Por eso, “ a pesar de la gran crisis que atravesamos, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que este 2024 disfrutemos del carnaval”, detalló por su parte Juan José Suárez, de la comparsa Perla Sur, coincidiendo con su par Fabián Skuarek, de Bela Samba, la última campeona de Apóstoles.



Al igual que en la Capital del Yerba Mate, otros municipios también decidieron apostar por la fiesta. En Puerto Rico, por ejemplo, están evaluando la fecha final. La comisión pidió tres días de fiesta y próximamente anunciarán la agenda. Santo Pipó, por su parte, también tendrá su fiesta. Juan Pablo Borja, encargado del área de cultura, destacó que se llevaría a cabo en febrero y que restan detalles para confirmar a qué comparsas se presentarán y los días.



En tanto, Ruiz de Montoya, también tiene previsto realizar la fiesta pese al panorama económico. La fecha aún no está confirmada pero sí se prevé reuniones entre la comisión organizadora y el municipio para “sacar adelante los festejos”.



Montecarlo, celebrará el 2 y 3 de febrero, con seis comparsas de distintos barrios de la localidad. Trascendió que más allá de que cada barrio genera sus fondos para los gastos de trajes e instrumentos, el municipio realizó un aporte económico para que las comparsas llegaran a tiempo con sus presentaciones.



San Ignacio, sede y tradición

En tanto, en la Capital de los carnavales provinciales, las comparsas se vienen preparando desde hace varios meses aunque destacan que el contexto es complejo e incierto.

La fiesta provincial 2023 se vivió a pleno en las calles de San Ignacio. Foto: archivo

“Creo que la incertidumbre es una realidad compartida entre todas las comparsas de la provincia. Maravilla, por su parte, trabajó todo el año pero este fue un año muy atípico y todo el contexto social y político actual se vio reflejado”, destacó Carmelo Damián, de la comparsa Maravilla.



También señaló que más allá de ser un grupo independiente, el carnaval se gestiona con el municipio y que “necesitamos el respaldo del Estado para dar una buena fiesta y presentación, como anfitriones que somos”.



“Somos la primera fiesta de la agenda del año y desde la asunción del nuevo mandatario hasta la fiesta hay muy poco tiempo para acordar, gestionar y organizar todo. Por eso, hace unas semanas nos juntamos las organizaciones comparseras con la intendencia y la mayoría planteó el factor económico como un impedimento para culminar detalles y terminar de conseguir todo lo necesario para presentarnos en calle con el despliegue al que estamos acostumbrados. Por eso nos reunimos para concretar ideas, plantear ajustes y ver la manera de llevar adelante, ambas partes, una fiesta linda pero también acorde al panorama que vivimos”, explicó.



En ese marco, acordaron reducir la cantidad de días para presentar una agenda con todo un fin de semana de festejos, reduciendo costos sin bajar el nivel del espectáculo.



“Este año nos vimos muy complicados con la inflación y el contexto actual. Esta fiesta seguramente se verá afectada porque hay regiones muy importantes que se vieron en aprietos y se bajaron del carnaval, y esto obviamente afecta a la competencia porque uno se prepara para competir, para dar un buen show; ese es el combustible que te lleva a dar lo mejor para salir a la calle”, reflexionó sobre la edición de este verano.



“La realidad es que vivimos una incertidumbre más allá de las fechas confirmadas. Porque el carnaval es una fiesta popular y muy tradicional, pero también entendemos que hay otras prioridades que están emergiendo. Con los recortes y ajustes en los gastos es entendible que se priorice desde el Estado pagar los sueldos a fin de mes en lugar de invertir en la fiesta”, dijo Damián y acotó: “Creemos que tampoco vale la pena el trabajo de todo el año si no hay competencia, si no hay un montaje, si no hay una verdadera fiesta. No tenemos pensado salir a las calles si el evento no será competitivo, porque cada movimiento requiere de mucha inversión y dinero; y si no vamos a competir y a ofrecer un gran espectáculo, preferimos guardar nuestro arsenal y presentarnos el carnaval que viene”.



En la capital de la alegría, la fiesta departamental se llevará a cabo entre el 9 y 11 de febrero. Mientras que la instancia provincial se celebrará un solo día, el 12 de febrero, según le confirmó a este medio el intendente Esteban Romero.



En la cuenta regresiva, resta esperar que el carnaval traiga luz y buenas vibras a estos tiempos de incertidumbre.

Con la información de corresponsalías Jardín América, San Javier, Puerto Rico, Eldorado, Montecarlo y Oberá