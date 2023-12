Yamila: “Las mujeres ahora somos más y se siguen animando”

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

La escuela de fútbol infantil Cristo Junior de San Pedro cerró ayer la última jornada de actividades con la presencia de la futbolista posadeña Yamilia Rodríguez, a quien recibieron con una caravana desde la rotonda hasta la cancha del barrio Cristo Resucitado, donde funciona la escuela.



Su presencia representa motivación e impulso al fútbol femenino por lo que fue recibida con los brazos abiertos por las personas que mostraron ansiedad y expectativa.



El espacio es el lugar donde más de 100 niños y niñas encuentran contención y un mensaje alentador de “saber que sí pueden hacer realidad el sueño de llegar al fútbol profesional”, tal como mencionó Fernando Silva, creador de dicha escuela de donde salieron varios talentos como Débora Do Reis, que estuvo presente, y Eliana Rosa -ambas jugadoras de Banfield-.



La delantera argentina, que hoy forma parte del equipo brasileño de Palmeiras, compartió su experiencia con los niños y niñas presentes quienes de ninguna manera se quisieron quedar sin la camiseta, algunos con pedazos de papel o la remera autografiada y las fotos.



Fue la primera jugadora femenina de fútbol profesional en visitar la localidad lo que convirtió a la experiencia como muy productiva para los talentos.



“Me pone muy contenta ver a los chicos con esa sonrisa en el rostro y me da mucha más energía conocer el trabajo que hacen con el fútbol. Yo salí de un pueblo, me animé a todo sin tener nada así que ese es el mensaje, animarse y que los padres acompañen”, comentó Yamila.



La disciplina viene creciendo a pasos agigantados por lo que la escuelita organizó en varias oportunidades la llegada de captadores de talentos de clubes nacionales como River, Boca y Banfield. La llegada de Yami, entonces, sigue siendo un impulso al fútbol femenino.



“Las mujeres ahora somos más y se siguen animando. Me pone muy feliz ver que las niñas tengan ese interés por patear una pelota, sin dudas el fútbol femenino está creciendo acá y mundialmente. Por eso es importante apoyar”, señaló la mundialista.



De la misma manera, Fernando Silva, mencionó lo importante de apostar e incentivar. “La idea es que con su llegada se abran puertas para el fútbol femenino. Venimos trabajando muy bien con eso de ser el nexo para que los chicos puedan llegar a los clubes, como Débora que hoy también nos visita”, destacó.



“Para nosotros fue un orgullo recibir a Yamila, estamos muy agradecidos por su presencia y con cada familia que confía en nuestro trabajo, en nuestra escuela que la llevamos adelante a puro corazón sin más beneficios que ver a los niños felices, haciendo algo sano”, concluyó Silva.



La escuela enviará en enero a cuatro varones y dos niñas a probar en clubes nacionales, y de acá en más reforzarán los entrenamientos para mejorar el rendimiento físico y técnico de las jugadoras.