Las cacerolas contra los DNU se sintieron en Posadas

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

En la plaza 9 de Julio de Posadas, se sintió anoche una fuerte protesta contra el gobierno nacional, comandado por Javier Milei.



La protesta estuvo centrada con los sonidos a cacerolas para manifestarse contra las primeras medidas efectuadas por el líder de La Libertad Avanza que en un paquetazo de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsó numerosas reformas de leyes, en su mayoría afectando a los sectores de menores recursos.



El cacerolazo y silbatos y con pequeñas pancartas planteando “la patria no se vende” y duras protestas contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y contra el gobierno en su conjunto por haber prometido, entre otras cuestiones respetar la ley y evitan la manifestación libre.



Entre otros carteles improvisados se observaron planteos como “no al decretazo” propuesto por el gobierno nacional.



Entre los factores que se verían perjudicados se encuentran los trabajadores en general que desregularía entre otras cuestiones las contrataciones, más sectores específicos como la yerba mate al impulsarse el quite de injerencias para definir precios por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).



Del mismo modo se escucharon fuertes quejas por la devaluación que provocó la disparada de precios. También se escucharon quejas por la quita de subsidio a servicios como la energía eléctrica y el transporte, donde se esperan importantes tarifazos.



Muchos sentados en ronda se expresaron con diversas consignas en la Plaza 9 de Julio de Posadas.



Los asistentes plantearon que el DNU propuesto por el Gobierno “es inconstitucional, en todos los sentidos” y reclamaron que se frene la aplicación como pretende el Gobierno nacional.



También los manifestantes plantearon que el Gobierno no cumplió con ninguna de las promesas que había realizado, “porque no está pagando la casta el ajuste, sino todos los trabajadores y es la casta la que gobierna en este momento”, expresó un manifestante.



De paso algunos manifestantes recordaron al Gobierno que hasta ahora lo único que hizo es evitar que los ciudadanos se expresen en libertad.