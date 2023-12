De forma sorpresiva, empezó a regir la nueva tarifa de colectivos

sábado 23 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Sin previo anuncio y sin haberse realizado la audiencia pública que exige la Carta Orgánica Municipal, los usuarios del transporte público de pasajeros se sorprendieron ayer en Posadas cuando, al subir a los colectivos, estaba en vigencia la nueva tarifa: 250 pesos con tarjeta Sube, QR del celular o QR estático y 330 pesos para quienes pagan con dinero en efectivo.



La novedad generó bronca y malestar en medio de la reducción de frecuencias en los recorridos que comenzó a hacerse notoria el lunes último. Otro factor que se suma al enojo es el límite de recarga de 600 pesos que se impone por cada tarjeta plástica, con lo cual un pasajero puede hacer sólo dos viajes cada vez que recarga la Sube.



El incremento en los valores fue publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia y el municipio, por su lado, llamó a la inscripción para la correspondiente audiencia que sigue vigente para el próximo 4 de enero. No obstante, los nuevos valores ya se están aplicando.



Además, los colectivos que van hacia Garupá y Candelaria también tienen desde ayer la nueva tarifa vigente.



Es que la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, haciendo uso de sus competencias, estableció que un viaje desde Posadas hasta Garupá vale ahora con Sube 325 pesos y en efectivo 450 pesos. En tanto que circular dentro del ejido urbano de Garupá vale con Sube o el celular 267 pesos. Y en efectivo 380 pesos.



A su vez se dispuso que viajar desde Posadas a Candelaria cuesta con Sube o el celular 380 pesos y en efectivo el costo asciende a 530 pesos. Un viaje con Sube dentro de Candelaria vale 267 pesos y sin este sistema asciende a 380 pesos.



Mientras tanto, en la capital misionera, como se dijo, se sostiene la convocatoria a la audiencia pública para el próximo 4 de enero desde las 9 en las instalaciones del Jardín Botánico. Previamente los interesados deberán inscribirse en la Secretaría de Movilidad Urbana (avenida Cabred 1741) el jueves y viernes de la semana próxima, de 8 a 13. Si bien lo que se resuelva en la audiencia no es vinculante, es el espacio en el que los usuarios pueden expresar sus quejas o pedidos de mejoras en el servicio de colectivos.



En ese contexto de malestar por el servicio del transporte público de pasajeros, desde la Defensoría del Pueblo de Posadas señalaron que todavía no se registraron reclamos por parte de los usuarios aunque tienen conocimiento de la situación. La titular del organismo, Valeria Fiore, resaltó que ante el contexto actual estas problemáticas van a tardar en acomodarse.



“Instamos a las empresas a revisar sus prácticas de manera tal que puedan anunciar previamente los cambios en horarios y recorridos para dar previsibilidad al ciudadano”, dijo la defensora.



Y agregó: “La tarifa del boleto no es una cuestión de la Defensoría, pero estamos alertas porque allí donde exista un derecho vulnerado sí es competente nuestra intervención”.



El otro municipio donde se registra reducción de frecuencias y hubo un pedido de las empresas para aumentar el boleto es Oberá.



Así, el Concejo Deliberante obereño llamó a audiencia pública. El acto es no vinculante, es decir que lo que se decida allí no debe ser necesariamente acatado antes de resolver o no un incremento en los pasajes.



La solicitud para actualizar los valores vigentes llegó a pedido de las empresas Next-Administrador de Nuevos Negocios SA, Unión Transitoria y Tipoka SA.



Según se informó , la audiencia se realizará el viernes 5 de enero a partir de las 9 en el Recinto de Sesiones del legislativo obereño. Los vecinos interesados en participar como expositores deberán inscribirse desde el martes próximo de 8 a 12 hasta el miércoles 3 de enero del 2024 a las 9, en Gobernador Barreyro 877.

En cifras

$250 Posadas. El precio de cada viaje con tarjeta Sube o el QR del celular es de 250 pesos y llegó hasta los 330 pesos para quien abona en efectivo. $325 Garupá. El viaje desde Posadas hasta Garupá sale 325 pesos con Sube o el celular. Para quien paga en efectivo el nuevo valor es de 450 pesos. $380 Candelaria. Un viaje desde Posadas a Candelaria cuesta 380 pesos con tarjeta Sube o el celular y en efectivo el pasaje se abona 530 pesos.