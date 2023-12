Patito y las mieles de esos nuevos sonidos

jueves 21 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Miguel Ángel ‘Patito’ García hace alarde de su herencia musical y entre los múltiples proyectos que detenta, está enfocado en Jr. Miel, su alter ego modernoso, que coquetea con el trap combinándolo con melodías más tradicionales como el funk y la canción.

“Estoy ahí en una búsqueda todo el tiempo para poder darle una identidad a Junior Miel”, explica el músico alegando que hoy se prioriza todo el proceso productivo de un single, desde lo compositivo a lo audiovisual.

En esa línea, detalla que para gestar una canción, se arma “un rompecabezas”.

“Desde el momento cero hasta que sale el tema son una cantidad de pasos a seguir y a lograr, porque los temas también van mutando”, contó entendiendo que si bien a veces la idea inicial cambia completamente, “lo que más me gusta es ese proceso creativo y cómo se terminan dando las canciones”.

Con este bagaje es que ayer presentó en las plataformas, su nuevo single No sé, producido por el sello discográfico independiente Peñi.

Además, en YouTube estará disponible el video grabado en Buenos Aires que cuenta con la participación de Lara Pernigotti.

Tal como define el joven lo que busca con este proyecto musical es ampliar el camino de su propuesta artística que nació años atrás durante los días de cuarentena.

Al respecto recordó que el puntapié fue la canción Aprendiz, con la que comenzó una serie de presentaciones en vivo en festivales y recitales para darse a conocer y asentarse en este nuevo emprendimiento.

Ahora, con No sé, el misionero plasmó que “tiene otro encare musical”.

“Es un tema más lento, más soulero y sensual. Tiene una mezcla de hip hop con un poco de neo soul y una batería algo trapera”, definió.

Por otro lado, sumó que por la siempre presente curiosidad musical que va mutando todo el tiempo, además del proyecto propio, forma parte de diferentes aventuras relacionadas al jazz, rap, y soul, entre otras búsquedas, por ejemplo la que lleva con los hermanos Quintana y Diego Bergara.

En relación a Jr. Miel, aclaró que mucho queda por descubrir. “Se va a empezar a abrir un poco a lo que yo soy personalmente y la mezcla que tengo de ritmos y canciones que me caracteriza”, contó.

Por ello, adelantó que tras No sé, trabaja para el pronto lanzamiento de cinco singles más que se conectan con fluidez y tienen sus propios estilos, dando cuenta de la variedad que habita.

“Tenemos otro tema que voy a anticipar así medio por arriba, que es un poco más electrónico, después otro es más funk y así vamos a ir tratando de darle un concepto y un camino a cada single independientemente”, adelantó.

Desde el lado de la gestión y la promoción estipuló que entre otras acciones, proyecta, por ejemplo, “generar una fiesta mía e invitar a gente que son músicos que están en el medio y un poco tratar de desarrollar eso este 2024 en base a darle más importancia Junior Miel como proyecto”.

Identidad propia

Cantautor y guitarrista, Miguel Ángel nació en medio de un contexto donde la música era protagonista. Con sus padres el popular guitarrista Pato García y su madre la famosa cantante Amanda de Colombia, la profesión artística era más que un legado.

De esta manera es que desde pequeño el también conocido como Patito García Junior desarrolló un gusto especial por la música latinoamericana y los sonidos del Brasil. Fascinado por el clima de playa, su adolescencia estuvo marcada por la música popular brasileña, con la que siempre estuvo más relacionado.

Hoy se balancea entre los sones más modernos y su tradición latina, consciente de que heredó mucho y de que también forjó su propio camino.

“Mezclo un poco el rap con el soul o el funk y Peñi me da una llegada a nuevas escuchas, hacia una corriente a la que por ahí yo no estaba tan acostumbrado o no estoy tan ligado, acá en Buenos Aires, que es el hip hop y el trap”, marcó sobre su presente.

En coincidencia, profundizó que el trabajo a la par con esta importante productora no sólo se siente en familia, sino que también termina de definir a Jr. Miel como “un sonido diferente”.

“Somos como una gran hermandad, pero al mismo tiempo tengo la posibilidad de poder producir con la gente que yo quiera, tengo libertad. Me ayudan a producir las canciones que más me gustan, tengo un gran productor y además puedo llamar a músicos de afuera, que son amigos y suman un montón, como Sonia Sabinell que es mi corista, canta con artistas del mundo como Natiruts, por ejemplo”, delineó.

En la diversidad, Patito encuentra su nexo con sus aliados, con otros colegas, y se define entre proyectos versátiles mientras sigue empoderando a Jr. Miel.

Ahora una nueva canción ya está lista para sumar a su historia de gestión independiente.