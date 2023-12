Sugieren ingresar a ríos y arroyos que tengan guardavidas

martes 19 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Tras tres casos de ahogamiento, dos de los cuales se dieron durante el fin de semana en Dos de Mayo y en Alba Posse, y otro ayer en Jardín América, recomiendan entrar a ríos, arroyos, tajamares y otros acompañados de personas que tengan conocimiento del lugar. De igual forma, hacen hincapié en la importancia de ingresar a balnearios que tengan guardavidas o personal capacitado.

En diálogo con El Territorio, el director general de Seguridad Acuática, Franco Bacigalupi detalló que no se puede prohibir que ingresen al agua debido a las altas temperaturas que hay en la provincia. “Lo ideal sería ir a un lugar que tenga seguridad, un guardavida o personal que tenga noción de salvamento porque se dictaron cursos en el interior que no los certificamos como guardavida pero por lo menos tenemos una persona que está con conocimientos básicos para hacer un rescate o la prevención”.

A su vez explicó que muchos entran en tajamares u otros espacios con agua con el fin de refrescarse pero en algunos casos no saben nadar o tragan agua y a raíz de eso entran en pánico y se ahogan. A su vez muchos utilizan elementos inflables pero no se tiene en cuenta el uso correcto, peso y otros detalles que hacen a la seguridad.

“Muchos utilizan cámaras de autos, son peligrosas y no es totalmente seguro porque en algún momento se pueden resbalar y no es algo 100% seguro. Pero también en el caso de los menores que van con los padres y la utilizan, por lo menos para poder mantener esa distancia de seguridad -que es de un brazo- lo ideal sería que todo el mundo sepa nadar para reducir accidentes”, sostuvo Bacigalupi.

Asimismo, existen lugares que no son seguros como cascadas o arroyos con muchas piedras, que pueden lastimar en caso de que alguien se caiga. Como en la provincia la gran diversidad de arroyos y vertientes con distintos paisajes y profundidades abundan, resaltan la importancia de ser precavidos ya que alguien puede caminar tres pasos sobre el agua con poca profundidad y de repente ya puede tener dos o tres metros de hondo.

Precisamente, en varios balnearios se colocan una serie de boyas para delimitar y advertir los lugares que tienen pozos profundos y son más peligrosos.

“No todos entienden ese límite porque a veces colocamos y lo terminan pasando, pero es una forma de por lo menos contener o mantener a la gente y que no siga ingresando a la parte más profunda. En cuanto a los saltos hay gente de la zona que conoce el lugar y se tira hace años o se baña desde hace mucho en ese lugar y cuando viene un turista, una quiere hacer lo mismo y no sabe la profundidad o dónde están las piedras”, indicó.

De la misma forma, aclaró que esto no indica que el lugareño no tenga un accidente porque también influye si la persona tomó alcohol u otra sustancia que en muchos casos los anima a saltar o realizar acciones más extremas. “No nos olvidemos que tenemos una piedra que tiene una mucosidad muy resbaladiza y no es seguro, ya que alguien puede golpearse la cabeza al caer al agua”.

Según hizo hincapié Bacigalupi, lo ideal siempre es visitar lugares que tengan personal capacitado o guardavidas. “Nosotros siempre contamos con salvavidas circulares o también conocidos como roscas que ayudan mucho a la flotación. Se puede alcanzar a la víctima siempre que el elemento queda entre el guardavida o la persona que intenta salvar. Esto es porque la persona que se está ahogando ya que está en el desespero y puede intentar querer abrazar a quien lo esté salvando y por consecuencia, ambos pueden hundirse”.

Además, agregó que existen torpedos que son eficaces para el rescate o termos cuando se saca el líquido y estén bien cerrados pueden servir como elemento de flotación. Otra alternativa son las sogas o alguna rama pero eso dependerá de la corriente y la distancia entre la víctima y el guardavida.

Por otra parte, el profesional mencionó que si la persona ya tomó agua pero no se ahogó o no tuvo un paro respiratorio, esa persona va a vomitar, va a toser y va a seguir consciente. “Si la persona se ahogó y yo la saqué fallecida, hubo un paro respiratorio y después un paro cardíaco. Lo que se recomienda hacer son cinco insuflaciones antes del masaje cardíaco. No es que yo entrego oxígeno sino que estoy ventilando y 30 masajes. Después seguimos con 30 por dos insuflaciones hasta que la persona reaccione o aparezca alguien que tenga más conocimiento o una ambulancia”, puntualizó el director.

En Posadas permanecen abiertas las inscripciones en la Escuela Provincial y en la Escuela Profesional de Guardavidas Municipal. En la escuela municipal hay una instancia previa para nivelar las técnicas de natación. Para contactarse con la institución los interesados pueden buscar en redes sociales, en donde se detallan requisitos y fechas.



Tres víctimas de la imprudencia en el agua

Tres personas perdieron la vida entre el fin de semana y ayer luego de haberse ahogado por ingresar a zonas peligrosas de ríos o arroyos de Misiones. El primer accidente ocurrió el domingo y la víctima fue Aldo Iván Yañuk de 30 años, quien falleció cerca de las 17 luego de ingresar a las aguas del arroyo Arazá, en Dos de Mayo.

El segundo fue Abel Wesell de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado también el domingo cerca de las 23 en el tajamar en el Paraje May Bau en Alba Posse. Según trascendió el hecho se conoció alrededor de las 18.30, cuando el joven habría ingresado a bañarse al mencionado lugar y en un momento determinado -y por cuestiones que la Policía investiga-, Abel comenzó a pedir ayuda sumergiéndose en las aguas no logrando salir nuevamente a la superficie.

El último fallecimiento por ahogamiento ocurrió ayer en Jardín América. Se trata de Matías Gross de 22 años, quien perdió la vida en un arroyo ubicado en el barrio Capilla 2 de esa localidad, donde momentos antes se habría arrojado para refrescarse.