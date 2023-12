Gama de artículos invade con marca emprendedora

lunes 18 de diciembre de 2023 | 2:30hs.

A pocos días de celebrarse las fiestas de fin de año, emprendedoras posadeñas prepararon sus creaciones desde hace meses con el objetivo de poder venderlas en esta época donde todo lo relacionado a Navidad y Año Nuevo suelen ser bien recibido por los clientes que apoyan los distintos emprendimientos. Algunas reciclan y a partir de allí crean, otras pintan sobre tela, arman muñecos, confeccionan, hacen trabajos en madera, entre otras cosas que llaman la atención del público. De esta manera, le dan valor agregado a su trabajo y potencian sus emprendimientos a través de sus productos.

Actualmente son más de 50 emprendedoras que ofrecen sus productos en el Mercado Concentrador de Posadas en un espacio exclusivo para exhibir sus creaciones de lunes a sábado de 7 a 13. Según indicaron, el movimiento comenzó y se espera más demanda luego del cobro del aguinaldo.

Nancy Pereyra muestra los productos de las Emprendedoras Legislativas y su alcancía de telgopor de Papá Noel.

Nancy Pereyra, emprendedora, relató que “somos muchas mujeres que empezamos a crear como un hobby, terapia o directamente porque necesitábamos un dinero extra y en la actualidad es nuestra fuente de ingreso”.

La mujer destacó que “como cada vez hay más conciencia ecológica, todo lo que puede ser reciclado a quienes emprenden les sirve para reinventarlo en otra cosa y darle utilidad”.

Darle valor agregado

Pereyra indicó que “los productos reciclados son de latas, paquetes de galletitas, telgopor, bolsas de zapallo o cebolla, para hacer alfombras o adornos. Se crean cosas muy lindas que pueden ser utilizadas”. También relató que, según la emprendedora, quienes además de estar en dicho Mercado son parte de Mujeres Emprendedoras Legislativas, y hacen trabajos en madera, porcelana, confección, y pintura sobre tela. “Además de adornos, se hace caminos de mesa, manteles, delantales, carteras, cartucheras. Lo artesanal tiene un toque distinto y es agradable de regalar”, expresó.

Fabiana Verón expone el delantal que confeccionó y pintó.

Tras ser consultada por las ventas, dijo que son muy buenas las expectativas debido a que hay muchas consultas. “No siempre se concreta la venta porque la situación económica no está fácil para nadie, pero sabemos que los días previo a Navidad, siempre está el cliente que lleva algún presente para su ser querido. Tenemos para todos los gustos y bolsillos”. Luego, agregó que el espíritu navideño en Posadas se vive a pleno todos los años, por lo que “el consumidor que viene al Mercado a comprar tal vez verduras o frutas, pasa por nuestro puesto, consulta y después se termina llevando algo. Estamos positivas y esperando más movimiento. Después está el cliente que nos conoce y hace pedidos con tiempo”.

Pereyra detalló que los adornos reciclados parten desde $1.000, los árboles pintados en madera cuesta desde $2.500, una alcancía de telgopor de Papá Noel $1.500. “Hay distintos modelos, y siempre se está creando algo nuevo para que no sea repetitivo”, cerró Pereyra.

Trabajo a mano

Por su parte, Fabiana Verón, también emprendedora, realiza trabajos en pintura de tela, blanquería, y confección. Contó que desde hace diez años utiliza el predio del Mercado Concentrador Zonal para exhibir sus creaciones. “Ahora estamos con la temática de Navidad, que en esta temporada suele ser bastante solicitada. Hay stock para ofrecer a los clientes, y también se toman pedido”. La emprendedora indicó que en caso de pedidos se toman con quince días de anticipación, según el trabajo, para llegar en tiempo y forma con lo requerido por el cliente, sobre todo en esta época de demanda.

Carolina Molina exhibiendo sus muñecos navideños. Fotos: gianella perotti

Verón confecciona delantales, y los pinta. “Hay artículos estrictamente relacionados con las Fiestas, que tienen Papá Noel, flores de Navidad, pino, arbolitos, pero hay productos que no porque salen también como otra opción para regalar. Se piensa en todos los tipos de cliente y que quien busca algo lo encuentre en distintas alternativas”.

Seguidamente, mencionó que hay consultas constantes de todo lo que tenga brillo, y sea en color rojo, blanco y verde -colores muy relacionados a la Navidad-. Destacó que los individuales, las telas pintadas para tapar el budín o el pan dulce, los porta pan dulce, manteles y caminos de mesa, son de los artículos que tienen salida.

Tras ser consultada por su labor como emprendedora, contó que se dedica a “crear” desde hace 25 años, y que inició como una terapia para pasar su tiempo y distraerse de las labores rutinarias pero que hace más de diez año decidió darle un valor agregado a sus productos y comercializarlos. “Actualmente me dedico a esto. Por la mañana nos turnamos en el puesto con mi compañera que vende sus creaciones en crochet, con quien compartimos este puesto y espacio desde hace años. Y por la tarde adelanto el trabajo que puedo, hay cosas que puedo hacer acá, como pintar. Coser ya no porque traer una máquina es más complicado”, sostuvo. Añadió que para cumplir al cliente a veces se pasa más de ocho horas trabajando en algún artículo a fin de “darle garantía al cliente, que le guste el trabajo y me pueda volver a elegir por lo que produzco”.

Buena aceptación

Por otra parte, Carolina Molina, destacó el interés y la buena aceptación del público consumidor en cuanto a los trabajos artesanales que se exhiben en el Mercado. La emprendedora relató que desde principio de noviembre comenzó con el armado de muñecos tipo papá noel y adornos grandes para decorar casas, balcones y vidrieras en comercios.

“Al posadeño le gusta la Navidad, le gusta decorar su casa. Este año hay un espíritu lindo con respecto a las Fiestas. Tenemos muchos pedidos, sobre todo de muñecos que en el último tiempo se volvieron tendencia”, explicó. Manifestó que se venden muy bien los centros de mesa, caminos de mesa, al igual que los muñecos para poner a lado del árbol de Navidad.

En cuanto a los muñecos, detalló que vienen en varios modelos y también se venden en grupo como por ejemplo Papá Noel y su pareja, Papá Noel y los renos, o Papá Noel con hamaca para colgar en algún balcón o por la puerta. Los precios parten desde $10.000 y llegan hasta $25.000, según el tamaño.

En cifras

$1.000

Desde ese precio se consiguen adornos en el Mercado Concentrador. Los arbolitos de navidad pintados en madera cuestan desde $2.500.