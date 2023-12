Emanuel Noir detenido tras chocar y pelear

lunes 18 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, protagonizó una pelea el sábado, en Concepción del Uruguay, y quedó detenido. El líder de la banda de cumbia del momento se bajó de su auto en la avenida Paysandú para pegarle a la otra persona con una manopla. El sujeto se defendió y lo golpeó hiriéndolo en la cabeza.

Tras el incidente, el entrerriano contó en redes: “Estoy bien Gracias a Dios”, y agregó: “Yo estaba manejando y viene esta persona, que casi me choca, cuando yo estaba saliendo. Yo solo me defendí y me tumbó”. Tal como se puede ver en el video que se viralizó en las redes, Noir estaba acompañado por su novia, Sophia Ramos, y, antes de ser subido al patrullero gritó: “Tomátela, muerto de hambre”.