Asuntos Internos indaga sospechosos vínculos de un oficial de la UR XI

domingo 17 de diciembre de 2023 | 2:30hs.

Uno fue imputado en una causa por transporte de 4270 kilos de marihuana y tiene antecedentes por adulteración de vehículos. El otro es un ex agente de la Policía de Misiones que fue condenado a tres años de prisión por el frustrado hurto de diez fusiles.



Ambos son muy allegados -tal como lo corroboran fotografías subidas a las redes sociales- del oficial principal Horacio Fabián G., relevado del cargo que ostentaba como segundo jefe de la comisaría de la localidad de 25 de Mayo, dependiente de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle.



Según fuentes de la propia fuerza, su apartamiento obedeció a presuntos vínculos con personas que poseen antecedentes por diversos delitos, como los citados en el inicio de esta crónica.



Tras ser notificado de su apartamiento de la comisaría de 25 de Mayo y su traslado al ámbito de la UR XI para cumplir tareas administrativas, el oficial presentó licencia médica por estrés y se halla fuera de servicio.



En ese contexto, personal de Asuntos Internos de la Jefatura de Policía instruyó una investigación administrativa que complicaría la situación del funcionario, cuyo pase a disponibilidad sería inminente.



El Territorio accedió a una serie de fotografías que circularon por WhatsApp donde se observa a Horacio Fabián G. compartiendo un asado con Jonathan Z. y Tiago S., ambos empresarios con antecedentes por diferentes delitos.



Para las autoridades policiales, dichas imágenes no hicieron más que corroborar el vínculo, lo que se sumaría a otras situaciones propias del servicio que están bajo investigación por parte de las autoridades policiales.



Droga y millonaria fianza

Una de las cuestionadas amistades del oficial investigado fue noticia en junio pasado, cuando personal de la Unidad Regional II de Oberá procedió a su detención.



Se trata de Jonathan Z., propietario de una concesionaria de autos ubicada sobre avenida De Las Américas casi ruta Nacional 14, quien está implicado en una causa federal por drogas. La captura se concretó por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas. Jonathan Z. había sido detenido por última vez en junio de este año.

También intervinieron agentes de la Dirección de Drogas Peligrosas de Posadas, en cumplimiento de una orden de detención fechada el 6 de septiembre de 2019. Asimismo, el citado empresario posee antecedentes por adulteración de vehículos, lo que fue motivo del allanamiento de su domicilio en la localidad de 25 de Mayo.



Jonathan Z. fue procesado como partícipe necesario del delito de transporte de estupefacientes. La investigación se inició con el secuestro de 4270 kilos de marihuana hallados en un camión Mercedes Benz 710/712, patente colocada DRE-350, que se encontraba sobre la ex ruta provincial 213, a unos 800 metros del bypass de ruta nacional 12, con dirección a Corrientes. El vehículo con droga había quedado empantanado y lo abandonaron.



Al revisarlo, la Policía descubrió que tenía las ruedas delanteras dañadas y marcas de proyectiles cerca de la puerta del acompañante. Se presume que fue baleado en una disputa de bandas.



Si bien la causa data desde del 2017, apelaciones de la defensa y restricciones por la pandemia demoraron el proceso y la captura del empresario dedicado a la venta de autos, lo que se concretó en junio de este año.



Luego de un par de meses tras las rejas, Jonathan Z. fue excarcelado tras el pago de una fianza de 15 millones de pesos.



Ex policía condenado

Otro de los sospechosos vínculos con el oficial Horacio Fabián G. es Tiago S., ex agente de Policía y empresario de Santa Rita que en los últimos años estuvo varias veces detenido por resistencia a la autoridad.

Tiago S, exagente de policía, estuvo implicado en el hurto de armas al Isfotep.

Es el mismo que en agosto de 2020 fue condenado a tres años de prisión en suspenso y dos de inhabilitación especial por el frustrado hurto de diez fusiles automáticos livianos (FAL) del Instituto Superior de Formación Técnica Profesional de la Policía (Isfotep) de Misiones.



El citado reconoció su culpabilidad en juicio abreviado. Mientras que su primo, que también participó del frustrado hurto, no fue juzgado por prescripción de la causa.



El hecho se remonta a marzo de 2013, cuando Tiago S. cumplía funciones en el Sistema de Vigilancia 911. Según el expediente,le ofreció diez mil pesos a un sargento para concretar el hurto de las armas.



Pero su camarada resultó ser honesto y, con apoyo a otros policías encubiertos, le hizo creer que era corrupto como él.



Tiago S. le entregó plata al sargento para ingresar al predio del Instituto y extraer dos bolsas grandes con los diez fusiles FAL.



Tras guardar todo en su vehículo y a punto de salir del lugar,el entonces agente y su primo fueron interceptados por los investigadores que estaban apostados en las inmediaciones, bajo directivas del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas.



Además de ser hallado in fraganti, portaba su pistola reglamentaria 9 milímetros, tenía 2.000 dólares, 470 pesos y una radio portátil con la señal de frecuencia de la fuerza activada.



Del operativo participó el actual jefe de la Policía de Misiones, comisario general Sandro Martínez, quien entonces era director del Isfotep y fue pieza clave para detener al policía infiel, según se plasmó en el expediente.