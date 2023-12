“Fue un año estable para la industria”, dijo Marangoni

domingo 17 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Gabriel Marangoni fue electo presidente de la Asociación de Madereros Aserraderos y Afines del Alto Paraná en la asamblea realizada el pasado lunes 11, y conducirá la entidad por el término de un año.



“El 2023 fue un año estable para la industria donde no hubo grandes variaciones en los volúmenes de ventas. Esto se vio reflejado que, pese a algunas dificultades, no hubo cierre de aserraderos, tampoco suspensiones o despidos de personal. Incluso algunas empresas realizaron inversiones. Cada uno fue tratando de sobrellevar la situación en un mercado que está difícil” explicó en diálogo con El Territorio.



El sector tiene dos canales de comercialización: las ventas al mercado interno y las exportaciones. En tal sentido señaló que “en los dos casos fue un año estable. Las exportaciones, que están sujetas a la competitividad con el mercado internacional, más o menos se mantuvieron, y en el mercado interno no hubo grandes bajas en los pedidos de los clientes, aunque el contexto inflacionario de los últimos meses complicó un poco la actividad”, agregó.



Sobre las medidas nacionales

Las últimas medidas tomadas por el nuevo gobierno nacional impactan en la actividad forestal y al respecto el presidente de la cámara empresaria se refirió de la siguiente manera: “En general todavía estamos evaluando el impacto que tendrán las nuevas medidas porque no está claro. Incluso la mesa de enlace le planteó al gobierno algunos reparos sobre las medidas tomadas”.



“Pero hay dos aspectos. Por un lado la devaluación del dólar oficial a $800 nos da, en principio, una mayor rentabilidad en las exportaciones, pero cuando le descontamos el 15% de retenciones que se repusieron, el dólar real quedará un poco más bajo. Además está la cuestión del costo que tenemos en la importación de insumos utilizados en algunos productos, donde si contemplamos el Impuesto País, el dólar para importar esos productos también aumenta mucho. Entonces estamos viendo, sacando números, si lo anunciado se concreta finalmente”.



Sobre el próximo año

En cuanto a las perspectivas para el próximo año expresó “el contexto es difícil porque se llevará a cabo un ajuste que es necesario, pero que será difícil para todos”.



“En ese marco desde Amayadap el objetivo es el mismo de siempre: fortalecer a las Pymes del sector, ganar en el fortalecimiento de la representatividad de la cámara, y lograr algunas mejoras del sector como obtener financiación para poder invertir. Todo esto, como decía, en un contexto complicado donde el ajuste impactará en la economía y en la actividad, debido a que se esperan una mayor inflación por lo menos en los primeros meses”, completó.