sábado 16 de diciembre de 2023 | 2:00hs.

“Cuando yo lo denuncié por manosear a mi nena, gran parte de la familia se enojó conmigo”, manifestó L.C, sobrina de un hombre acusado de abuso sexual en perjuicio de nietas y sobrinas.



“Dijeron que era mentira, que estábamos inventando. En realidad, negaban los abusos por no admitir que en la familia hay un monstruo”, amplió.



En tanto, Juan Carlos C. (64) permanece detenido desde el pasado 28 de noviembre por disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.



En principio, fue acusado de manosear a dos nietas de 8 y 4 años, y a una sobrina de 7. Una joven de 24 también declaró que fue ultrajada cuando era menor y su caso se sumó a la denuncia que derivó en la detención.



Al respecto, El Territorio confirmó que en junio de este año el sexagenario recibió una denuncia por abuso sexual simple en perjuicio de la hija de una sobrina. Acusación que fue registrada en la Comisaría de la Mujer.



“Lamentablemente, es mi tío y hace seis meses lo denuncié por manosear a mi nena”, indicó L.C.



A su vez, la entrevistada reveló que lo que le pasó a su hija no fue algo nuevo para ella, ya que “mis hermanas y yo pasamos cosas similares, pero nunca llegó a tocarnos porque nos escapábamos”.



“Siempre nos mostraba sus partes íntimas, hasta que les contamos a nuestros padres y nunca más fue a mi casa”, detalló.



Por tratarse de familiares directos, reconoció que su denuncia generó una interna en la familia, al tiempo que “el hijo (del acusado) le mandó mensajes a mi papá para que yo retire la denuncia”, con la excusa de “porque no está bien de salud. Como sí él fuera la víctima”.



Si bien por la primera acusación sólo fue notificado, el cúmulo de denuncias propició su detención.



“En la familia hay más víctimas que pasaron por lo mismo, pero pasó mucho tiempo y no quieren recordar algo tan feo”, aseguró.



Abusador en casa

Según un vocero del caso, durante años Juan Carlos C. se aprovechó de la vulnerabilidad de las niñas de su familia. Pero eso se revirtió por el testimonio de una pequeña de 7 años.



La chiquita quedó huérfana de madre y se mudó a vivir con una tía, ya que el padre nunca se hizo cargo de la criatura.



Así, en un entorno seguro, contó que había un tío que la manoseaba; pero no sólo eso, sino que dos nietas del hombre habrían padecido lo mismo.



Los dichos de la criatura trascendieron rápidamente en el seno familiar y llegaron hasta una joven de 24 años, otra sobrina del sospechoso, la cual aseguró que también fue ultrajada por el mismo individuo cuando era pequeña.



En consecuencia, el 28 de noviembre la tía a cargo de la custodia de la niña de 7 años y la chica de 24 se presentaron ante la Comisaría de la Mujer y radicaron la denuncia.



Luego, el Juzgado de Instrucción Uno ordenó la detención del implicado, bajo el cargo de abuso sexual agravado por el vínculo.



El primer indicio de los abusos lo dio la nena que se encuentra al cuidado de su tía tras quedar huérfana de madre, quien relató que su tío Juan Carlos C. la manoseó aprovechando que estaban solos en el auto.



Además, comentó que las nietas del hombre le contaron que también las manoseaba a ellas cuando no había otros adultos cerca.



Grave acusación

Ante tremendo testimonio, en primera instancia la denunciante decidió conversar con la nena de 8 años, la cual corroboró la acusación de su sobrina.



“Tengo miedo porque el abuelo me toca. No quiero que me lleve más a la escuela, también me agarra la mano para que yo le toque…”, precisa la denuncia ahondando en detalles aberrantes en perjuicio de las nenas de 8 y 4 años, las cuales vivían en la misma casa del acusado.



Por ello, la mujer se dirigió al domicilio para interceptar y preguntar al hombre si lo que decían las niñas era verdad, ante lo cual el acusado negó todo.



Casi en paralelo, una sobrina que actualmente tiene 24 años se contactó con la denunciante y le manifestó que cuando tenía 7 años su tío abusó de ella en más de una ocasión.



“Solía llevarme a la casa, ponía películas pornográficas y me hacía mirar. También me manoseaba”, le afirmó la joven a la denunciante.



En la denuncia agregó que tiene primas y tías que actualmente residen en Brasil y en la provincia de Neuquén, las cuales también habrían sido víctimas de abuso por parte de la misma persona.



En función a lo relatado, el juzgado interviniente solicitó la activación del protocolo del Gabinete de Asistencia Forense (GAF) para víctimas de abuso sexual.



También se dio parte al departamento de Niñez municipal para la asistencia y seguimiento que requiera el caso.



Además, se prevé que las nenas presten testimonio en Cámara Gesell, considerada una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores.



Por lo tanto, el hombre de 64 años seguirá detenido a disposición de la justicia.

En cifras

5Son las denuncias de abuso sexual que Juan Carlos C. (64)lleva acumuladas en la Comisaría de la Mujer. No se descarta que haya más víctimas