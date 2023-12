Tras reparaciones, aumenta la producción de agua en Iguazú

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Algunos sectores de la zona Norte de la Ciudad de las Cataratas estaban experimentando faltantes de agua debido a los bombeos reducidos que se llevaban a cabo por lmas por los problemas eléctricos. Desde ayer, tras la reparación de un tablero en la toma de agua del arroyo Mbocay, la planta potabilizadora del centro aumentó la producción a 1.000 metros cúbicos por hora aproximadamente, caudal suficiente para abastecer a la zona norte de la ciudad.



El ingeniero Eduardo Brunner, jefe en Iguazú del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), compartió un informe técnico en el que explicó que esta semana trabajaron sobre la impulsión de 200 metros cúbicos por hora del arroyo Mbocay. La toma de agua se encontraba fuera de servicio porque un rayo afectó al sistema de arranque suave. “Ayer (por el jueves) se pudo poner en marcha con el tablero totalmente refaccionado. Actualmente tenemos la impulsión de la obra nueva del arroyo Mbocay y el sistema de impulsión de la toma del río Iguazú y Paraná funcionando a pleno”, explicó.



El Imas asegura que a pesar de las altas temperaturas está en condiciones de mantener un buen servicio en todos los sectores, siempre y cuando no se registren cortes prolongados en el suministro de energía eléctrica.



“Trataremos de mantener estas condiciones durante el verano y continuamos analizando los puntos por mejorar para prevenir inconvenientes. De todos modos siempre puede ocurrir algún inoportuno evento que esté fuera de nuestro alcance desde la delegación lo cual nos comprometemos a informar y buscar soluciones prácticas y lo más rápidas posibles”, remató Brunner.



Las obras iniciadas en 2021 por el gobierno de la provincia de Misiones con fondos del Enohsa no están en funcionamiento y tampoco han sido inauguradas, pese a que el gobierno de la nación el pasado 29 de noviembre envió un escueto comunicado asegurando que dichas obras fueron concluidas.



El comunicado detalla que concluyeron las obras para ampliar la capacidad de la planta potabilizadora en Puerto Iguazú, Misiones.



“El proyecto requirió una inversión que supera los $304 millones y fue financiado a través del programa Profesa. La nueva infraestructura aumentará el caudal de agua que produce la planta potabilizadora, brindándole la capacidad para ampliar el servicio a más de 30.700 habitantes”.



“La obra, a cargo de la contratista Forestal La Rama SA, generó en su desarrollo 25 puestos de empleo. Los trabajos implicaron la modernización de la toma de agua ubicada sobre el arroyo Mbocay, que permitirá extraer un mayor caudal de agua cruda, así como la instalación de 3.660 metros de cañería de impulsión hacia la planta potabilizadora. Además, se amplió la capacidad de potabilización del sistema mediante la instalación de un módulo compacto”.



Desde este medio se intentó obtener información con Imas a fin de conocer el estado real de las obras, pero no logró respuestas.