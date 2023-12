Jésica Cirio hizo un balance de lo que fue su año

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Jésica Cirio estuvo en el ojo mediático gran parte del año, primero por su separación de Martín Insaurralde y luego por ser investigada junto a su exesposo por la Justicia por sospechas de enriquecimiento ilícito.



Más allá de los sinsabores, la conductora prefirió quedarse con lo aprendido durante el 2023. Así lo expuso en un escrito que replicó en sus redes: “Este año me llevo unas cuantas lecciones conmigo. Me he caído, he llorado, he sido fuerte y en todo momento conseguí salir adelante, pese a haber vivido decepciones por parte de ciertas personas, pese a los malos momentos y los días difíciles, nunca me rendí y seguí luchando para ser mejor”, se lee en un pasaje del posteo.