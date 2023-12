Charlotte: “Me da vergüenza que me miren”

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Charlotte Caniggia (30) es una de las participantes más simpáticas y queridas del “Bailando” y suele mostrarse muy segura en la pista y en las previas dialogando con el conductor Marcelo Tinelli.



Sin embargo, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis reveló que en verdad es “re tímida” .



La influencer respondió así al jurado que en la devolución del ritmo reguetón le pidió “más picante” en sus coreografías.



“En mi casa con Roberto me hago la gata... Acá no, no me sale. Siempre fui re tímida. Me da vergüenza que me miren. Hay cosas de la infancia que me hicieron así... Los papás de mis compañeritos siempre iban a los actos y los míos nunca”, dijo.