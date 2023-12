El gobierno prepara un decreto para desregular la economía

viernes 15 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

En el marco del paquete de reformas económicas que anunció en las últimas horas el ministro de economía, Luis Caputo, el gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para que algunas de las decisiones oficiales no pasen por el Congreso de la Nación.



Así lo confirmaron a Ámbito fuentes oficiales que participaron de la reunión de Gabinete que se llevó a cabo ayer por la mañana en el Salón Eva Perón. Las mismas fuentes señalaron además que es posible que el decreto salga el lunes de la semana próxima.



En el gobierno argumentaron a este medio que debido a la “herencia recibida” y con el objetivo de llevar adelante el programa económico de Javier Milei, consideraron que sería “natural que el Congreso ceda sus facultades”, dijeron al comparar el pedido al Poder legislativo con la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia.



En la misma línea señalaron que “hay varias cuestiones en las que se va a pedir delegaciones legislativas” y señalaron que “hay varias cuestiones en las que se va a pedir delegaciones legislativas” y que el DNU que se prepara “está más vinculado con la desregulación” de diversos aspectos que no necesitan pasar por el Congreso Nacional, especialmente los relativos a los anuncios económicos.



La decisión se conversó ayer en el encuentro que el presidente encabezó con sus ministros. Allí, también se abordó el paquete de leyes que se enviará al Congreso. Sobre este último punto, la vicepresidenta Victoria Villarruel dijo que la semana próxima ingresará la denominada “ley ómnibus” aunque no precisó si entrará por la cámara de Diputados o Senadores. “Dependerá de la temática”, argumentó.



Respecto a los votos que se necesitan para aprobar ese paquete de medidas, desde el gobierno de Milei remarcan que “hay buena predisposición de muchos sectores y de gobernadores, incluido el peronismo”.



Suiza, primer destino oficial

También se confirmó ayer que Milei asistirá a mediados de enero al Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos, en el que será su primer viaje oficial.



Si bien todavía no está confirmada la comitiva que lo acompañará, se estudia extender la gira y que el presidente visite otros puntos como Israel, el Vaticano y Ucrania.



El jefe de Estado llegó ayer a la Casa Rosada desde el hotel Libertador para encabezar la nueva reunión de Gabinete, mientras que en la sala de conferencias se realizaba la rueda de prensa del portavoz presidencial, Manuel Adorni.



Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino; de Defensa, Luis Petri; y de Economía, Luis Caputo.



También estuvieron presentes los titulares de las carteras de Infraestructura, Guillermo Ferraro; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Russo; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Bancarios: acuerdo anual, en 188%

Los empleados bancarios firmaron un nuevo aumento en la paritaria que elevará 40% el salario en diciembre y llevará el sueldo mínimo a $700 mil pesos. En el último mes del año cobrarán más de un millón de pesos, si se le suma el cobro del aguinaldo.



En un comunicado de la Asociación Bancaria (AB) que firma el secretario general, Sergio Palazzo, el gremio informó que acordó con las cámaras patronales un adelanto para el mes de diciembre de un 40%.



La suba, sumada al 6,2% ya acordado y retroactivo al primero de noviembre totaliza un incremento del 46,2%.



El gremio señaló que los incrementos aplican “sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales sobre la base de salarios a diciembre de 2022, alcanzando un incremento del 188,2% desde enero hasta el presente mes” cubriendo la evolución de la inflación.

Banco de EE.UU.pronostica 60% de inflación para diciembre y enero

Aunque fueron bien recibidas por el mercado en términos de brecha cambiaria y precio de los activos argentinos, el paquete de anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, especialmente la devaluación de 54%, dispararon los precios y también las expectativas inflacionarias.



Un informe del influyente banco norteamericano JP Morgan publicado para sus clientes apenas realizados los anuncios y que se viralizó en las últimas horas encendió todas las alarmas al pronosticar una inflación de 60% acumulada para los meses de diciembre y enero.



“Las medidas anunciadas parecen alinearse con la hipótesis de base que establecimos para diciembre y el primer trimestre de 2024. Se espera que la inflación general se acelere, acumulando algo más del 60% en diciembre y enero. Sin embargo, si se ejecuta correctamente, debería empezar a desacelerarse en el segundo trimestre”, escribieron los analistas de la entidad.



En el texto también se pronostica una contracción de la actividad económica, que prevé de 3% con riesgo de una caída mayor para el próximo año.

Acumulación de reservas y financiamiento internacional

El gobierno ratificó la centralidad de la recomposición de reservas internacionales, para lo cual negocia financiamiento con organismos multilaterales para engrosar las arcas del Banco Central hasta que llegue la fuerte liquidación del agro a partir de abril, en un marco de eliminación del déficit fiscal para combatir la inflación, dijeron ayer fuentes oficiales.



Además de la cuestión fiscal, el tipo de cambio a $800, con un ajuste del 2% mensual, también funcionará como ancla de expectativas. El objetivo final que persigue el equipo económico es llegar a un equilibrio macroeconómico que permita la unificación cambiaria y la remoción de los controles de capitales.



Fuentes oficiales indicaron a Télam que los primeros pasos del programa del gobierno son “corregir la enorme distorsión de los precios relativos” y terminar en el mediano plazo con la dominancia fiscal de la política monetaria; esto es, con la necesidad de que el BCRA asista al Tesoro con financiamiento. De allí el objetivo planteado por el presidente Javier Milei de alcanzar el superávit financiero en 2024, y no sólo el primario.



A pesar de algunas críticas que se escucharon en los últimos días respecto a que el gobierno aún no había lanzado un programa sino solamente medidas de emergencia, desde el equipo que conduce el BCRA aseguraron la existencia de “un plan de estabilización” que estaría atravesando su etapa de “sinceramiento de las variables”.



En el BCRA creen que la importante corrección cambiaria servirá como ancla de las expectativas de inflación, además de dar un colchón para que en los próximos meses se pueda mantener ese nivel de ajuste mensual, a pesar de que seguramente irá por debajo de la tasa de precios.



Otro tema de preocupación para el nuevo equipo del BCRA es la acumulación de reservas internacionales “que al día de hoy son negativas en términos netos”.