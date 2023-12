En busca de casos sospechosos de dengue, recorren viviendas en Posadas

viernes 15 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

Durante este año, la situación epidemiológica del dengue presenta un aumento significativo de casos sospechosos y confirmados. Esta semana, una bebé de 5 meses falleció por “shock de dengue” en el Hospital Pediátrico de Posadas, mientras otro niño de 3 años está internado fuera de peligro en el mismo centro de salud y con buena evolución hemodinámica. A su vez, otros tres pacientes adultos -uno de Posadas y dos de Leandro N. Alem- que estaban bajo cuidados médicos por la enfermedad en la capital misionera fueron dados de alta en las últimas horas. Además se confirmó por parte del ministro de Salud Héctor González que los serotipos DEN-1 y DEN-2 son los que están en circulación.



Ante este escenario, la Municipalidad de Posadas junto al Ministerio de Salud de Misiones comenzó ayer a realizar operativos casa por casa en busca de personas con fiebre que puedan ser casos sospechosos de la patología transmitida por el mosquito Aedes aegypti. En simultáneo visitan las viviendas con la misión de eliminar criaderos de mosquitos.



Ayer, por ejemplo, se instaló una carpa sanitaria en la esquina de la avenida Bustamante y Vivanco del barrio Manantiales, para brindar atención a personas que presentan síntomas como fiebre, dolor de articulaciones, cefalea, vómitos, entre otros. En los barrios Manantiales y Kennedy hubo postas de salud. Foto: Marcelo Rodríguez

“La participación ciudadana es fundamental para prevenir un brote de dengue”, dijo Matías Orihuela, secretario de Salud de Posadas al tiempo que destacó el barrido exhaustivo llevado adelante puerta a puerta en el barrio Manantiales. Otro operativo similar se desarrolló en el salón de usos múltiples (SUM) del barrio Kennedy.



Denuncia de febriles

“A partir de la denuncia de febriles específicos con personas compatibles con enfermedades como dengue y chikungunya estamos seleccionando sectores para hacer un trabajo en conjunto con Salud Pública, la Municipalidad, diferentes direcciones de Salud del servicio público y delegaciones municipales. Hacemos un anillo de contención para que, en el caso de que sean positivos, no salgan del perímetro”, indicó el director de Vigilancia Epidemiológica de la Municipalidad, Fabricio Tejerina, en diálogo con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7



A su vez, especificó que las zonas en las que actualmente se presentan muchos casos sospechosos son la chacra 96, el barrio Belén, las chacras 253 y 252, parte del barrio A-4, parte de Parque Adam y Kennedy.



“Existen cuatro tipos diferentes de virus del dengue. Una persona que se infecta la primera vez desarrolla anticuerpos para ese serotipo, pero si luego es infectada por un serotipo diferente, puede provocar algún tipo de complicación mayor. Por eso tienen que cuidarse mucho los que ya tuvieron la enfermedad. Toda aquella persona que ya ha tenido dengue, si se reinfecta con un serotipo diferente, tiene entre el 1 y el 3% de posibilidades de presentar algún tipo de gravedad. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de personas que viven en un lugar, ese número puede ser bastante alto, lo que significa una internación”, explicó.



En este marco, el funcionario aclaró que “el dengue se puede diagnosticar si te sacan sangre y buscan en los anticuerpos, al momento de la infección o posteriormente, y a veces uno puede tener el virus pero no presentar síntomas”.



Síntomas y recomendaciones

El dengue como enfermedad virósica puede manifestarse de forma asintomática, pero también puede presentar un síntoma o varios de ellos, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de articulaciones, vómito o diarrea.



“Se recomienda que toda persona que tenga un síntoma compatible al dengue concurra al médico. Aquellas personas que ya han tenido dengue y tienen síntomas parecidos, tienen que dirigirse al centro de salud lo más rápido posible”, subrayó el director de Vigilancia Epidemiológica, Fabricio Tejerina. Sobre esta línea, consideró que “la situación es grave, hay que poner más recursos y trabajar en conjunto. La problemática hay que trabajarla todo el año, solucionando el tema de distribución de agua en las zonas afectadas en Posadas”.



En este sentido, detalló que las recorridas casa por casa son para quitar todos los recipientes que puedan ser criaderos de mosquitos, aplicar larvicidas y fumigar en las zonas que el Ministerio de Salud Pública indica que hay personas compatibles con la enfermedad.

Los operativos fueron acompañados con fumigación. Foto: Marcelo Rodríguez

Sin embargo, una parte de la solución implica la responsabilidad social. “Hay que salir al patio y buscar donde haya plantas en agua, floreros, platos portamacetas, baldes, cubiertas, cualquier lugar que acumule agua, por más poquita que sea. La participación comunitaria va a repercutir en nuestra salud. Es muy importante ayudar a las personas mayores con la limpieza de sus patios. Son recomendaciones mínimas y de fácil aplicación que debe hacer la población”, finalizó.

En cifras

1.247 El dengue también avanza en Paraguay: la última semana hubo 1.247 contagios. Un gran porcentaje se detectó en el departamento de Itapúa.

Itapúa reúne un alto número de contagios

En Paraguay la curva de contagios de dengue experimenta un sostenido crecimiento y las autoridades locales ya hablan de “epidemia”. Datos del Ministerio de Salud paraguayo señalan que en las últimas tres semanas se identificaron 1.247 casos de dengue. El 67% de los casos provienen de Itapúa, pero también hay pacientes en Central, Asunción y Caaguazú.



Además se observó un aumento en las notificaciones en Alto Paraná, Guairá, Cordillera, San Pedro, Canindeyú, Itapúa, Paraguarí, Ñeembucú y Presidente Hayes.



Respecto de hospitalizaciones por sospecha de pacientes con enfermedades transmitidas por mosquitos, en las últimas tres semanas se registraron 294 internaciones, de los cuales, 118 corresponden a casos de dengue. La mayor proporción se registra en el sexo femenino. Entre los hospitalizados, la franja de 10 a 14 años, que corresponde al 19% de los ingresos, se mantiene en el grupo más afectado. Con relación a la cifra de fallecidos, en lo que va del año suman 25 defunciones por dengue y 337 por chikungunya.



En ese sentido, sobre la fiebre chikungunya se notó un ligero incremento de casos con relación a la semana anterior. En las últimas tres semanas se identificaron 21 pacientes con la enfermedad, tres de ellos en Itapúa. De esta forma, para hacer frente al dengue y otras arbovirosis es importante realizar el control y la eliminación periódica de criaderos de mosquitos del entorno domiciliario, laboral, educativo y recreativo.



Para protegerse de las picaduras de mosquitos se recomendó el uso de repelente a partir de los 2 meses de edad. Para los niños, la concentración de DEET debe ser menor a 30%.



Así también se sugirió la utilización de mosquitero en todos los grupos etarios, principalmente en cunas, carritos y camas.

Piden acudir al médico ante un cuadro febril repentino

El subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Danielo Silva, comentó en diálogo por el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, que “la muerte de la beba de 5 meses fue de gran conmoción sobre todo porque se dio en una persona de tan baja edad”.



Sin embargo, señaló que las enfermedades transmitidas por mosquitos hacen estragos en los bebés por tener un sistema inmune que todavía está en proceso de desarrollo.



“Es muy complicado en el caso de un chiquito, sobre todo de una patología que vino para instalarse en nuestra zona”, agregó.



“El Aedes junto con la otra especie como el transmisor de la encefalitis equina, conlleva trabajar con los diferentes municipios los 365 días del año sabiendo que el dengue es cíclico, es decir que cada cuatro años se agrava la situación como en 2015, 2019 en Andresito y nosotros estábamos esperando para abril, marzo del 2024 pero se adelantó por el cambio climático y la situación epidemiológica de los dos países que abrazan a Misiones, por eso es fundamental el trabajo porque el mosquito convive con nosotros”, añadió.



A su vez dio cuenta de las tareas que se desarrollan en la capital misionera y en el resto de la provincia ante la aparición de casos sospechosos o confirmados.



En ese punto dijo que el nuevo ministro de Salud, Héctor González, ya tuvo una reunión con el intendente Leonardo Stelatto para profundizar los trabajos y encuentros similares se desarrollarán con los equipos de salud de los distintos municipios.



“Sabemos que todavía hay enfermedades respiratorias circulando, por eso es que hay que consultar y no hay que automedicarse cuando aparece la fiebre”, señaló ante la confusión que en sus primeros momentos puede generar un cuadro febril que surge de forma repentina.



“Tuvimos un aumento con 40 casos de dengue y 20 en la última semana. La circulación en el NOA fue continua, mientras que en nuestra zona no, lo que sí el interbrote del 2022 fue distinto a este porque el anterior fue sostenido mientras que hoy aparecieron más casos en noviembre-diciembre”, detalló Silva.



En ese sentido, el subsecretario resaltó que hay que tener en cuenta la adaptación que tuvo el mosquito a insecticidas y ahora vuela más lejos, “entonces el objetivo es trabajar desde el portón hacia adentro conociendo que el dengue tiene diferentes serotipos, está el DEN-1 y sabemos que si hay introducción de otro serotipo se agrava y es más peligroso, entonces lo importante es no automedicarse”.



Por último, sostuvo que la situación con las constantes lluvias e incluso la subida de los ríos en las últimas semanas -que dejó evacuados en varios municipios- influyeron para que esta situación se complejice.



“En el resto de la provincia hubo panoramas complicados por la crecida del río ya que en dos barrios -de El Soberbio- se tuvo dos casos positivos y el equipo trabajó con Bromatología del municipio. La idea es la prevención y anticipar que se viene un momento de mayor circulación de personas, tenemos que tener cuidado con uso de repelentes y ropa clara, entre otras medidas porque se conoce además que el dengue puede ser asintomático, entonces muchas veces a lo mejor tuviste y ni cuenta te diste y después podés contraer otro serotipo que se agrava”, cerró.

En cifras

20 Los contagios de dengue vienen en aumento en la provincia y sólo en la última semana hubo 20 notificaciones.