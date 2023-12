Ponen a punto el Tabay para el verano

viernes 15 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

En el Complejo Municipal Saltos del Tabay, operarios que trabajan incansablemente para poner todo en condiciones y recibir a los turistas en esta temporada veraniega.



En el principal atractivo turístico de Jardín América se lleva a cabo una ardua tarea con el fin de llegar con los tiempos para recibir al público local y de otros puntos de Misiones y el país.



En este sentido, Ricardo Acosta, encargado del complejo turístico, dialogó con El Territorio y contó que “nos encontramos lamentablemente con un estado deplorable de nuestro Saltos del Tabay, con muchas cosas por hacer, con ganas de trabajar, gracias a Dios hay un grupo muy bueno e incluso personal de la gestión anterior que le pusieron el pecho a todo”.



Se están abocando al desmalezamiento, limpieza de lugares de alojamiento y sector de enfermería, baños, depósitos, entre otras cosas.



Así también, se cambiará el piso de la pasarela que está sobre la pileta en el complejo y se procedió al cambio de postes de tendido eléctrico que estaban podridos y caídos, por lo que se hizo un relevamiento total en el lugar. Por la mañana hay un plantel de diez personas y otros diez por la tarde, para la limpieza.



Daniel Esquivel, integrante de Obras Públicas, dijo: “Desde el lunes se trabaja en el Salto con reparación del puente colgante, se trajo arena para la cancha de vóley y fútbol, corte de pasto con dos equipos de personal con moto guadaña, retiro de árboles caídos que ocasionó la última tormenta, reparación de cestos de residuos y parrillas”.



A su vez, comentó que en cuanto al alumbrado hay faltantes, por lo tanto se decidió realizar trabajos en la parte eléctrica para que haya más iluminación “aunque lo más complicado es la reparación de baños, no hay puertas ni canillas, por eso también se comenzó con trabajo de plomería para dejar en condiciones los sanitarios”.



Asimismo, la Municipalidad ya cuenta con un grupo de seguridad que se desempeña en turno rotativo pues sufrieron vandalismos en el último tiempo con el hurto de focos, cables, entre otras cosas.



En relación a la inauguración, Acosta contó que todavía no hay una fecha prevista.



Una vez que se concluya con todas las actividades que se llevan adelante, van a informar con el fin de dar una reapertura junto al nuevo gobierno municipal.



Mientras que en cuanto a los precios aún no está establecido, los concejales de la ciudad se van a reunir en sesión ordinaria y van a establecer los montos tanto para residentes, misioneros, argentinos y extranjeros.