Balance positivo para el turismo local y cautela ante las medidas de Nación

viernes 15 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

El turismo fue uno de los motores más importantes de la provincia durante el 2023. Se pudo ver el repunte que tuvo el destino Misiones, no sólo con sus grandes atractivos, sino de forma integral, sumando a los demás municipios. El cambio a favor de los brasileños motivó además la llegada de miles de turistas del país vecino, que cruzaron a comprar y disfrutar de la noche misionera.



De acuerdo a un balance que realizó el Ministerio de Turismo de la Provincia, durante el 2023 hubo 1.650.000 arribos, con un nivel de ocupación promedio que en temporada alta llegó al 90% -con picos del 100% en distintas ciudades- y en temporada baja se mantuvo en 48%. Se destacaron los eventos, que sumaron más de 500 a lo largo de la provincia.



Así, el movimiento económico generado en Misiones fue de 453.750 millones de pesos. Todo esto, además, genera empleo genuino, con unos 30.000 puestos de trabajo, la mitad de ellos formales y la otra mitad, temporarios.



“El balance que hacemos es realmente positivo, ya que refleja el crecimiento y fortalecimiento de la actividad en la provincia”, manifestó el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa. Al tiempo que afirmó: “Generando diferentes iniciativas en los municipios, logramos romper la estacionalidad turística y que el movimiento sea constante durante todo el año”.



Esto, teniendo en cuenta además que un 88% de los visitantes llegó en busca de naturaleza, además de cultura, entretenimiento nocturno y compras. El 72% de los turistas fueron de origen nacional, el 23% regional y el 5% extranjero.



“El 2023 ha sido muy bueno, sobre todo en recuperación del turismo internacional, que era una pendiente y se pudo ver el movimiento en ese sentido muy bueno. Esperemos que se siga replicando en los próximos años”, expresó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Desde distintos puntos de la provincia coinciden en el balance positivo. Lugares como Cataratas, marcaron récords durante decenas de fines de semana largos (ver El destino Iguazú...).



Las zonas Centro y el Alto Uruguay tampoco se quedaron atrás y marcaron su impronta. Sin embargo, la preocupación por las medidas nacionales es latente y los emprendedores están alertas ante lo que ocurra en el nuevo año (ver Suba del dólar...”). Mientras, los atractivos ya se preparan para dar continuidad al trabajo y apostar al turista este verano (ver Ponen a punto...).



Zona Centro

El presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales, Sergio Vallena, explicó a El Territorio que el balance es positivo en comparación al contexto que se viene manejando a nivel nacional y la inflación que genera mes a mes nuestro país.



“Hemos tenido una buena estrategia de venta, hemos tenido muchos eventos en la Zona Centro que se han complementado con diversas actividades en nuestros alojamientos. Es decir, al no tener un atractivo específico en la zona, los eventos que se han realizado nos han ayudado a tener una buena recepción en cada alojamiento, en cada fin de semana que hubo en los últimos cuatro meses, pos Fiesta del Inmigrante”, detalló.



Por eso, sostuvo que se cierra el año “con optimismo de que el año próximo, que va a ser un año muy atípico en la parte económica, también podamos fortalecernos de esta manera, hacernos fuerte en eventos y poder desarrollar muchas actividades en la zona Centro y nosotros con los alojamientos acompañar a esos eventos”.



En cuanto a la parte gastronómica, dijo que también se tuvo un gran volumen de gente, principalmente los fines de semana. “Así que el balance es positivo, con una mirada optimista para lo que viene en el 2024. Nosotros somos una cámara de privados que todo lo que hacemos lo hacemos en forma privada y eso hace que por ahí estemos mucho más unidos y fortaleciendo entre nosotros”, especificó.



Vallena además es emprendedor del sector, con hoteles, cabañas y salones de eventos. Al respecto, adujo que “tuvimos altibajos, pero en líneas generales fue positivo, con buenas expectativas y un gran equipo. El próximo año, por más que tengamos recesión importante a nivel nacional, ofreceremos paquetes accesibles para que el turista venga y conozca la zona Centro. Será un año difícil pero no imposible”.



Alto Uruguay

Víctor Motta, director de Turismo de El Soberbio, se refirió al sector en la zona del Alto Uruguay e indicó que “el 2023 significó mucho en varios aspectos, sobre todo en términos de inversiones. Hemos inaugurado más de cuatro nuevos emprendimientos turísticos y es un número grande para nosotros. El primer semestre para El Soberbio ha sido uno de los años más importantes que hemos tenido en visitas, en ingresos al Parque Provincial Moconá”.



“A pesar de contar con tres días electorales en el año, la situación comenzó a cambiar a mediados de agosto hasta hoy con la temporada de lluvias. Hemos llegado a casi 90 días de Parque Provincial cerrado por todo este cambio climático que hay, con la crecida del río Uruguay, con el aumento del caudal del arroyo Yabotí, que hace que no se pueda entrar al parque y obviamente que no se puede navegar, pero tenemos muchas esperanzas de tener un 2024 con muchas novedades, sobre todo lo vuelvo a decir en lo que tiene que ver con inversiones, alojamiento y actividades”, mencionó.



En ese sentido, aseguró que se llega al 2024 con mucha ilusión. “Creemos que a pesar de que ha cambiado el gobierno, el gobierno nacional y provincial siguen trabajando juntos y en especial con los municipios de la provincia de Misiones. Propusimos crear la región del Alto Uruguay en marzo de este año y bueno, ahora en noviembre nos lo dieron, se creó la región del Alto Uruguay, con los municipios de San Pedro, Fracrán, Colonia Aurora, San Vicente y El Soberbio. Por eso vamos a trabajar en bloque, fortaleciendo todo el turismo, definiendo algunas estrategias para el próximo año y siempre apoyando al sector privado en todos los emprendimientos que tengan, para que estemos preparados para recibir este 2024”, cerró.

Impacto de la suba del dólar y el fin del Previaje

Las medidas del gobierno nacional mantienen en vilo a los sectores turísticos de la provincia. Emprendedores de alojamientos, agencias de viaje, y gastronómicos aducen persistir en un clima de incertidumbre constante, por lo que son cautelosos ante los anuncios que se van dando desde la flamante Subsecretaría de Turismo de la Nación (dentro del Ministerio del Interior) a cargo de Yanina Martínez.



El aumento del dólar oficial ($800) que marcó una devaluación del 54% fue uno de los puntos clave para el sector, sobre todo en esta época, de cara a las vacaciones de verano. Si bien muchos ya se aseguraron de antemano con pasajes y alojamientos, hay otra tanda que continúa especulando con el valor de la moneda, lo que genera preocupación.



También así, la no continuidad del programa Previaje es otro factor determinante para los emprendedores. “La verdad que es bastante preocupante, porque por lo que tenemos entendido se va a suspender el programa y eso va a implicar un retroceso bastante importante a lo que respecta a nivel nacional de lo que es el turismo”, explicó a El Territorio el emprendedor turístico Sergio Vallena.



Asimismo, expresó: “Creemos que el turismo es uno de los sectores que mayor potencial le da al país en relación a que la gente se mueve mucho todo el año y bueno, el Previaje era un acompañamiento al realizar reservas en épocas que son temporada baja. Por eso estamos a la expectativa a ver qué lanzan y si realmente continuamos con el programa o bajan. Por el momento no tenemos ninguna información en relación a eso”.



Aumentos

Tras el anuncio del primer paquete de medidas del gobierno de Javier Milei, algunas aerolíneas suspendieron la venta de pasajes al exterior y otras sólo permitieron hacer reservas de boleto sin completar el pago. Tanto para vuelos de cabotaje como internacionales, el aumento de precios fue del 50% en promedio, en apenas 24 horas.



Así, las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, no tardaron en impactar en el sector aerocomercial, que se rige por el dólar. Pero también afectaron el normal funcionamiento de las agencias de turismo que, en las primeras horas, sintieron el cimbronazo, fundamentalmente ante la falta de precisiones sobre los cambios en el cobro del Impuesto País.