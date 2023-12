Adelantan reducción horaria de colectivos en todo el país

viernes 15 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) dio aviso a través de un comunicado de que no percibieron el Fondo Compensador al Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del interior del país correspondientes a noviembre del 2023, así como también que se ven imposibilitados de afrontar los pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC). Hasta solucionar dichas cuestiones, Fatap anunció reducción de los horarios y suspensión de frecuencias nocturnas. Ante esta situación, Guillermo Leumann, presidente Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta), explicó que los anuncios de Fatap representan una posible medida a tomar en cada jurisdicción, “luego cada distrito aplicará y ajustará en la medida de sus necesidades”.



Por su parte, manifestó que Euta reducirá frecuencia si baja la demanda del servicio para que no haya coches vacíos circulando y gastando sin sentido. En Misiones, hasta anoche habían descartado implementarla.



El comunicado

Según indica Fatap, numerosas jurisdicciones no recibieron las asistencias provenientes del Fondo Compensador al Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del interior del país correspondientes a noviembre de 2023 en los términos de la Resolución 523/23 del ex Ministerio de Transporte.



Al igual que ninguna jurisdicción percibió el ajuste de $2.500 millones de noviembre establecidos en la resolución N° 608/23 -que debió cancelarse el cuarto día hábil de diciembre-, como tampoco se ha restituido a las empresas el saldo del 3% de las sumas provenientes del Fondo Compensador del Transporte en los términos del artículo 2° párrafo 3° de la resolución N° 86/2023, que resultan imprescindibles para el pago del SAC, tal como se expresara en oportunidad de suscribirse el acuerdo paritario del mes de noviembre de 2023, según acta del 1 de noviembre del corriente año.



Por ende, Fatap informó que resulta inminente la paralización paulatina de los servicios por falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales.



Asimismo, el impacto generado por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que devaluó la moneda de curso legal en un 50%, afectó los precios del combustible a precios mayoristas, que en el interior ronda los $1.000 por litro.



El comunicado insiste que “resulta necesaria la restructuración de los servicios hasta tanto se cuente con medidas que permitan la sustentabilidad de estos”.



Medidas

En consecuencia, Fatap anunció: en primer lugar, la reducción de los servicios a los mínimos operativos indispensables. Luego, la suspensión de los servicios nocturnos desde las 21.30 y hasta el primer servicio diagramado al día siguiente.



Seguidamente, añadió que persistirá en el diálogo y la búsqueda de soluciones, “pero no demorará la adopción de medida alguna, por drástica y dolorosa que sea, con el fin de salvaguardar la existencia de sus afiliadas y de los puestos de trabajo que generan”.

Medidas que afectarán a los pasajeros

En medio de una crisis económica y las repercusiones tras las medidas de un nuevo gobierno, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) anunció medidas drásticas que afectarán significativamente los servicios de transporte en el interior del país. La semana pasada, más precisamente el 6 de diciembre, Fatap había anunciado una posible medida de fuerza en reclamo de asistencia al sector y los pasajeros en aquel momento estuvieron en vilo. En aquella oportunidad, se emitió una advertencia sobre la potencial interrupción de sus servicios que luego no se llevó adelante hasta la actualidad. Aquella vez, desde Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) Misiones había mencionado que “este tipo de medidas corresponden a Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) y no a las empresas”.



La medida de reducción de servicio y suspensión de frecuencias nocturnas podría afectar a aproximadamente 10 millones de personas en distintas provincias del país. Similares situaciones ya se vivieron en diferentes oportunidades este año.