Productores piden actualizar el precio actual de hoja verde

viernes 15 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Tras el incremento del dólar oficial y, en consecuencia, de los precios de combustible, insumos y mano de obra, los productores piden 60 centavos de dólar oficial como valor para el kilo de hoja verde. Actualmente el valor que se paga por kilo de hoja verde puesto en secadero es de $210.



En San Pedro, los productores de la Cooperativa Siete Estrellas convocaron a una reunión para tratar el precio que se paga actualmente por el kilo de hoja verde y firmar un petitorio de actualización del valor del producto. Teniendo en cuenta el incremento de los precios, y debido a que en dicha localidad el litro de diesel premium vale $910, los productores proponen que el valor se establezca en dólares y mínimamente llegue a 60 centavos de dólar.



Un precio más estable

“Con el dólar a $820 se duplicó el valor de todas las cosas, y la yerba se quedó en el tiempo con el valor actual. La yerba tiene que acompañar esos valores, no hay otra manera. Los fertilizantes, la mano de obra, el combustible, se fueron a valores exorbitantes. El kilo debe estar $500 o llevarlo a valor dólar”, sostuvo Ariel Steffen, productor yerbatero, desde la Casa de Familia Yerbatera, en diálogo con El Territorio.



“Estábamos conformes con el laudo que tuvimos hace días. Pero de acuerdo con el ajuste inflacionario que tenemos diariamente nos quedamos desfasados. Como productores tenemos deudas con las agropecuarias, que hoy por hoy fuimos a pagar y estaban el doble porque el dólar oficial estaba $400 y ahora está $820”, dijo Steffen en diálogo con Radiactiva 100.7.



Luego, indicó que a esto se añade aumentar el pago del salario del personal que trabaja en el yerbal.



Sobre los insumos, lamentó que entre fertilizantes y demás elementos hubo aumentos del 200%. “Estoy a favor del producto madre de Misiones, que en carácter urgente las autoridades competentes deben revisar como podemos solucionar”.



Por último, resaltó que “desde hace tiempo se pide que el precio de la hoja esté en valor dólar”.



“Esto debe ser así para evitar tantas reuniones, intervenciones y dejar de perjudicar al productor y al obrero rural”.



Los productores sampedrinos pretenden hacer llegar el reclamo al gobierno nacional, por lo que convocan a todo el sector a una reunión de manera urgente para hoy a las 18 en el predio de la Casa de la Familia Yerbatera, sobre avenida Güemes, a fin de dar a conocer la propuesta sobre la actualización de los valores y sumar firmas. También se reunirán en Oberá.



En caso de no obtener respuestas favorables, no descartan tomar medidas, entre ellas, se menciona el cese de cosecha.

En cifras

$492 Alrededor de este precio es el valor que pide el productor yerbatero, solicitando también que la actualización esté sujeta al valor dólar oficial.