Beba de cinco meses murió por dengue y los casos van en aumento

jueves 14 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

En horas de la mañana de ayer una beba de cinco meses murió a causa de un “shock por dengue” -así lo detalla el acta de defunción-, según confirmó El Territorio con fuentes especializadas, información que por la tarde fue ratificada por el Ministerio de Salud Pública de Misiones.



La niña había sido internada el lunes con un cuadro de dengue grave en el hospital de Pediatría Fernando Barreyro de Posadas “en grave estado general”, detalló el parte difundido por la cartera sanitaria al tiempo que informó que la menor es oriunda de Posadas.



“Existen tres tipos de dengue grave: shock por dengue, dengue hemorrágico, dengue por falla multiorgánica”, señalaron especialistas consultados y en esa línea explicaron que el desarrollo de su sistema inmunológico en la corta edad de vida es un factor de riesgo, dado que no esté preparado para enfrentar una infección de esas características.



El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que tiene entre sus principales síntomas dolor de cuerpo, fiebre, cefalea, y vómitos, entre otros. No tiene tratamiento terapéutico más que el control de la fiebre con paracetamol y la hidratación.



La muerte de la beba conmueve a la comunidad generando, a la vez, temor por lo que vendrá teniendo en cuenta el fenómeno El Niño, de constantes precipitaciones, y la condición de que este año no se cortó la circulación viral.



Como consecuencia de esto y como medida de prevención, tanto el Ministerio de Salud Pública como del área sanitaria de la Municipalidad realizarán mañana operativos de identificación de casos febriles.



Salud Pública se apostará en la plaza central del barrio Kennedy, desde las 9, donde llevarán adelante tareas de sensibilización y además detectarán posibles casos para hacer los bloqueos correspondientes.



Mientras que desde el Municipio, a partir de las 7.30, los agentes comenzarán la búsqueda activa de personas sintomáticas, partiendo desde los Caps San Gerardo, Las Rosas, 2 de Abril y la zona de las avenidas Lavalle y Tacuarí. Además, otro grupo se concentrará en la intersección de las avenidas Vivanco y Bustamante. También llevarán a cabo inspecciones en patios para detectar y eliminar criaderos de este insecto.



Más casos

Los números oficiales ratifican el complejo escenario, los datos van en aumento. Se multiplicaron los casos de dengue, es decir, el último mes hubo 41 casos, de los cuales 21 se notificaron la última semana, según establece el Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica de Nación.



Para tener una idea: entre el 1 de enero de 2022 y el 25 de noviembre último, se registraron en Misiones un total de 349 casos de dengue, de los cuales 320 fueron autóctonos, es decir que las personas contrajeron la enfermedad sin haber salido de la provincia, y el resto importados. Los datos son del más reciente Boletín que elabora el Ministerio de Salud de la Nación a partir de datos que reportan las provincias.



En ese mismo documento sanitario se da cuenta que sólo del 5 de noviembre al 2 de diciembre pasado -último dato actualizado- hubo 41 casos en los departamentos Capital, Guaraní y Montecarlo. De esos sólo fue importado, todos los otros se contagiaron en las zonas mencionadas.



Además se informa que sólo la región NEA está reportando contagios y Chaco lidera el ranking con 850 enfermos en las últimas cuatro semanas; le sigue Corrientes con 95; Formosa con 39 y Misiones con 41. Este año a nivel nacional se registró circulación predominante de DEN-2, aunque en Misiones predominó el DEN-1.



“Durante el presente año se registró en el país circulación predominante de DEN-2 identificándose en el 78,32% de los casos sub tipificados; seguido de DEN-1, en el 21,63%; y DEN-3 en muy baja circulación, con el 0,04%. A nivel regional, DEN-2 predominó en todas las provincias de la región del NOA; en la mayoría de las de la región Centro (con excepción de Santa Fe, donde predominó el serotipo DEN-1 pero se identificó DEN-2 en más del 30% de los casos subtipificados); en la región del NEA predominó en casi todas las provincias DENV-1, con excepción de Formosa donde se detectó una proporción mayor de casos de DENV-2 entre los subtipificados”, detalló el Boletín.



Los signos y síntomas más frecuentes entre los casos notificados fueron fiebre, cefalea, mialgias (dolor muscular), artralgias (dolor articular) y dolor retroocular, seguidos de náuseas, dolor abdominal, vómitos y diarrea.



Hasta el 2 de diciembre último, se registraron 66 casos fallecidos, con una letalidad del 0,049% en Argentina. El 56% de los casos fallecidos correspondieron a personas de sexo femenino y el 44% masculino. Con relación a la distribución por edad, se registran casos en todos los grupos con una mediana edad de 50 años, mínimo menor de 1 año y máximo 87. Las tasas de mortalidad más elevadas corresponden a mayores de 80 años.

La infección con varios serotipos

El dengue,enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti, hace tiempo dejó de ser un drama exclusivo del Norte del país, causando brotes en el centro como Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) e incluso zonas de temperaturas templadas. Así, dos factores permiten anticipar un escenario caótico para el verano: uno, el mosquito se adapta al clima, y dos, este año no se cortó la circulación viral.



Ante el panorama que se avecina y partiendo de la premisa -basada en estadísticas oficiales- de que parte de la población ya contrajo dengue, se presenta inevitablemente el miedo a la infección con otro serotipo y el riesgo de un cuadro hemorrágico. Y en ese contexto, Orduna se refiere a los cuatro serotipos de dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4, haciendo hincapié en la inmunidad de por vida en el caso de infectarse con uno, pero la posibilidad -aunque no es el único factor que influye- de desencadenar un dengue hemorrágico.