Polino habló de la salud de Gasalla

jueves 14 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Marcelo Polino contó en diálogo con Socios del Espectáculo cómo está Antonio Gasalla de salud y confesó con dolor que ya casi no lo reconoce. “Le mandé un mensaje a la familia para ver cómo está así lo puedo ir a ver, porque hay que pedir autorización”, aseguró el periodista al programa de eltrece. Entonces, detalló: “Lo están por trasladar a otro lugar, entonces antes de irme a Mar del Plata quiero verlo, así que llamé para ver si está la posibilidad”.



Marcelo Polino se mostró angustiado porque la salud de Antonio Gasalla no mejora: “Es una enfermedad que es progresiva, no tiene mejoría lamentablemente”.“Él ya casi no me reconoce, me da mucha tristeza porque es mi amigo, es familia y que casi no te reconozca, que no sepa ni dónde está es muy doloroso”, expresó el periodista.