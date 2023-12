Todo listo para la puesta en marcha del camping municipal junto a Costa Sur

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 13:15hs.

Está todo listo para la futura inauguración del Camping Municipal de Posadas en Miguel Lanús. Si todo se encamina tal cual lo previsto, la inauguración será en los próximos días, ya que restan algunos trabajos como terminar de instalar la red de agua y otros servicios para la atención de los visitantes. El sitio, ubicado en cercanías a la playa de Costa Sur de la ciudad, cuenta con imponente vista al río y acceso al sector del balneario.



Además tiene pileta, parrillas, 57 quinchos, duchas, mesas, juegos infantiles, parque acuático, espacio para motorhomes y tendrá un costo para poder hacer uso de las instalaciones. De esta manera, después de muchos años, la capital misionera volverá a tener un camping municipal para el disfrute de los locales y de los turistas que llegan todo el año a pasear y distenderse.



Eugenio Berger, flamante secretario de Obras Públicas de Posadas, señaló que este lunes se decidió habilitar el ingreso de casas rodantes y motorhomes -hay capacidad para más de 20- a modo de prueba piloto y esperan poder realizar la apertura total en el corto plazo.



“El lunes dejamos habilitada la parte de los motorhomes, ya tuvimos el uso del espacio por varios que estaban en la ciudad y que justamente estaban buscando dónde quedarse. Así que la gente ya pudo hacer uso del espacio”, contó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7



Ayer El Territorio recorrió el lugar y vio a varios de estos primeros usuarios, principalmente familias y parejas brasileñas haciendo asado que se encuentran en casas rodantes de paseo por la Argentina.



“Ahora estamos en un proceso de completar la infraestructura necesaria para ese sector con la red de agua potable y también la cloacal”, dijo y aclaró que el uso de las instalaciones “tiene un costo, lógicamente, porque todo esto conlleva un mantenimiento importante, el usuario tendrá servicio de parrillas, acceso a la pileta. El acceso será abierto al público”.



Por otro lado, hizo mención a que también en el sector se resolvió instalar un área para que las casas rodantes que llegan a la ciudad puedan hacer la descarga de los líquidos cloacales de manera segura y sin dañar al medioambiente.



“Van a tener un horario establecido para que no sea una cosa desmedida y habrá personal que los asista a los que necesitan usar el servicio. Eso va a ir a un biodigestor que está correctamente instalado con todo su espacio de drenaje necesario”, explicó al respecto.



Las obras se realizaron en una superficie total de 30.151 metros cuadrados y se dividieron en tres áreas.



El área Camping cuenta con sectores acondicionados para casas rodantes y motorhome, conectados por calles de paseo con un amplio sector para acampar y las correspondientes instalaciones sanitarias. Además, este sector cuenta con parrillas, mesas, bancos y un sector con piletas con agua potable para facilitar las tareas de higiene.



Allí se encuentra la zona de estacionamientos vehiculares, zona de piscina y fogón desarrolladas con piscina para adultos y niños, solarium, duchas, zonas de estar a la sombra, un espacio para realizar fogatas y cuenta también con un muelle.



El área Infantil cuenta con una plaza innovadora para niños y niñas con espacios confortables, juegos de diferentes características, como así también juegos para niños con discapacidad..



El área Núcleo de Servicios cuenta con vestuarios para mujeres y hombres, duchas, lavabos, sanitarios, enfermería, bar con cocina, módulos de bebederos y lavamanos.



La arborización del predio se realizó con especies nativas como lapacho amarillo, lapacho negro, urunday y en las pérgolas para sombras se plantarán enredaderas nativas.



La obra implicó una importante inversión del Estado nacional, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Municipalidad de Posadas.



Otras obras

En tanto, Berger se refirió a otras obras públicas que encara la comuna y cómo podría impactar un recorte de fondos para estos trabajos, tal como fue anunciado por el actual gobierno nacional.



“Desde la Municipalidad seguiremos desarrollando las obras que tenemos en ejecución, vamos a completar las tareas que tenemos y también hay muchas obras en proyecto, buscaremos la forma de poder financiarlas para realizar la ejecución de las mismas”, sostuvo el funcionario que asumió en funciones el domingo último.



“El salón de usos múltiples (SUM) del Parque de la Ciudad está en un 99% listo. Además seguiremos trabajando en el mercado modelo La Placita, que también tenemos ahí una intervención importante. Por otro lado, todas las obras de saneamiento, de cordón cuneta y demás que estamos ejecutando en distintos puntos de la ciudad, vamos a completarlas”, dio cuenta al enumerar los trabajos en proceso de realización en los distintos barrios.



Además nombró convenios con la Nación en ejecución como lotes con servicio en Itaembé Guazú, en el sector 4, y redes de infraestructura de agua y electricidad en las chacras 141 y 146.



“Los compromisos asumidos estimo que deberán ser cumplidos, los convenios están firmados y pactados, así que estimo que en ese sentido no habrá inconvenientes, quizá lleve un tiempo acomodarse con toda esta nueva gestión, pero calculo que lo que está firmado se va a terminar”, sostuvo.



Por último, reflejó que el desafío es poder seguir adelante con otras obras con fondos propios.



“Vamos a seguir cerca del vecino y buscando que la ciudad siga creciendo, ajustado lógicamente siempre al presupuesto que tengamos, pero no vamos a dejar de trabajar en esa misma línea en la que ya veníamos desarrollando las tareas”, comentó Berger.



“Las obras de gran envergadura que tienen una financiación desde el Estado nacional probablemente no se puedan realizar o lleven un tiempo más en su ejecución, porque lógicamente es una inversión mucho más grande, pero todas las obras que desde el municipio venimos ejecutando, ya desde la gestión anterior, van a seguir su proceso normal de realización. Por nuestra cuenta tenemos varios proyectos en carpeta como el Plan Avenidas, tenemos la intención de seguir adelante con ese plan. También estamos buscando realizar todas las intervenciones de infraestructura necesarias en los distintos barrios. Todo lo que tenemos en carpeta para ejecutar tiene que ver principalmente con cordones cunetas, sumideros y demás obras para poder generar que el vecino tenga una mejor accesibilidad a su barrio”, finalizó. Turistas en motorhome fueron los primeros en entrar. Foto: Marcelo Rodríguez El predio, de grandes dimensiones, tiene una imponente vista al río. Foto: Marcelo Rodríguez El lugar tendrá diversos servicios para poder disfrutar todo el año. Foto: Marcelo Rodríguez Piletas y juegos para los niños se destacan en la oferta recreativa. Foto: Marcelo Rodríguez

En cifras

57El predio de amplias dimensiones tiene 57 quinchos, lugar para acampar y estacionamiento para más de 20 casas rodantes.

El viejo camping de Posadas, al lado de El Brete