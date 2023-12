Fiesta orquestal para quitar toda pena

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Esencia social, cooperativa, popular, de baile y alegría en comunidad es lo que desborda detrás de la orquesta de Vibrass, la fiesta que busca alivianar el pesado fin de año a pura pachanga de la buena.



Con un staff repleto de músicos profesionales y mucha buena onda, la orquesta armó un repertorio especial, con arreglos propios, para despedir el año bien arriba.



Música instrumental contemporánea, funk, cumbia, guarachas y mucho más se desenvolverá este viernes como corolario de un gran trabajo que recién comienza.



La Vibrass surgió como una especie de experimento y ahora, tras una primera fiesta en junio en la Murga de la Estación que el público celebró, buscan formalizarse cada vez más.



“Estamos re orgullosos del grupo de músicos que hay. Admiramos a todos nuestros músicos, son profesionales y por eso suena lindo, porque son buenos. Uno puede hacer el arreglo, el dibujito pero después hay que tocarlo”, comenzó explicando Sebastián Gensollen, a cargo de la dirección musical y arreglos. “Se armó un equipazo y ahora lo que queremos con esta fiesta es que nos vaya bien para poder pagarles bien a estos músicos”, completó en coincidencia con Diego Olsson, desde la gestión.



La orquesta de la Vibrass invita a bailar, a escuchar con atención, a regocijarse y dejarse mover por la música del bien, que quita penas. Es que el formato de estas grandes bandas es hoy una tendencia que se fue expandiendo a raíz de un movimiento, que se centró en Buenos Aires principalmente, con La Delio Valdez como uno de sus mayores referentes.



“La cumbia ya es prácticamente argentina”, graficó Gensollen. “Hay mucha otra música re bailable pero culturalmente no mueve tanto como la cumbia”, completó al dar su visión sobre el fenómeno.



En esa línea reconoció que en el país proliferan este tipo de proyectos orquestales: “Ahora hay un montón de ese estilo de bandas, pero el under porteño es incomparable con el under de cualquier provincia”.



Sin embargo, con el gen festivo que caracteriza a Misiones y paso a paso, la Vibrass pretende conformarse como una cooperativa, para poder desarrollar todo su potencial e ir abriendo la jugada.



La misma Delio es un ejemplo de este modelo cooperativo exitoso que autogestiona conciertos, giras, merchandising y más y se traduce en un trabajo rentable y justo de vacaciones pagas para sus numerosos integrantes. Un poco este norte de retomar la tradición de grandes bandas del caribe o incluso las populares orquestas de tango, es el que persiguen los chicos de Vibrass. Que esta marca sea una cooperativa con su personería jurídica que funcione más allá de un staff inamovible, que se convierta en un ente independiente y versátil. Una especie de La Pesada del Rock and Roll versión groovero-pachanguera, se animan a decir. La gran orquesta combina músicos de diferentes áreas, edades y estilos. Foto: Natalia Guerrero

“La idea es empezar a gestionar, a generar cosas un poco más grandes, no sólo ser una banda que hace música”, alegaron.



Y según explicaron en la previa a la fiesta, lo fundamental es mostrar el poderío de vientos y tambores. Así, actualmente el núcleo duro se compone por funk y cumbia, pero eso no significa que no vayan expandiendo el repertorio.



Con infinidad de actividades y responsabilidades de cada integrante, coordinar ensayos y trabajo es un desafío a contrarreloj que hoy Vibrass surfea en un espacio donde cada uno se acomoda e incluso aporta sus ideas.



En cuanto al fiestón que planean para este finde, detallaron que arrancará con un bloque entre funk y música contemporánea instrumental, donde se lucen los vientos, con arreglos especialmente pensados para cada instrumento y luego el combo pachanguero a pura cumbia clásica, entre otros estilos destacados. Además sumarán a La Bajada Picante, con música tradicional cubana, sones y guarachas, DJ e invitados -como un segmento de ritmática con señas dirigido por Matías Almirón- para coronar toda una fiesta que anticipa el verano.



En tanto, el DJ Fernando Sánches ambientará los entretiempos y el posconcierto a pura salsa.



“Invitamos a la gente a disfrutar de buena música porque la verdad estamos muy contentos de la banda que se formó. Y a bailar y a matar las penas”, cerraron.



Lo colectivo como transformador, una experiencia liberadora, para aliviar cuerpos y mentes en un momento histórico más que necesario.

Para agendar

Funk, cumbia, salsa y más



El viernes desde las 21 se desplegará la Fiesta Vibrass en el Auditorio Fundación Grillos (Comandante Miño 2418).



Además del bandón, habrá invitados como La Bajada Picante, DJ, cantina y más.



Anticipadas al 376-4638417.



Actualmente la orquesta de Vibrass está formada por Tito Mendéz (clarinete) Cami Corona (saxo alto),Lucas Giménez y Hugo Viera (saxo tenor), Santino Ledesma y Adriany Gomes (trompetas) Gino Ragio (trombón),Carlos Balbuena (bajo), Diego Olsson (guitarra),Mauricio Ovando y Matías Almirón (percusión), Marcos Vázquez (batería) y Sebastián Gensollen en dirección musical.