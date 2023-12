Kobler asumió el cuarto mandato en 9 de Julio

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Rubén Kobler renovó compromisos de gestión en el inició del cuarto mandato consecutivo en la localidad de 9 de Julio.



Tal situación no había sucedido hasta ahora, por eso destacó en su discurso que esto “no ha pasado en la historia de 9 de Julio que un intendente sea electo por cuarta vez”.



En ese marco, agradeció a todos los ciudadanos de la localidad durante la ceremonia de asunción desarrollada el lunes en la plaza central del kilómetro 24, frente al edificio municipal.



Explicó que inicia esta nueva etapa frente a la administración comunal “como en el 2011, con las mismas ganas, con el mismo compromiso, con las mismas esperanzas”.



De esta manera recordaba cómo de la banca del Concejo Deliberante pasó a administrar la comuna tras ganarle en las elecciones de junio 2011 al entonces intendente Maximino Duarte. Por entonces obtuvo un resultado ajustado aunque en forma posterior logró mayor acompañamiento, como ocurrió en las elecciones provinciales de mayo en que volvió a presentarse a la reelección y tuvo amplio acompañamiento de los ciudadanos.



Desde ese momento, Kobler logró que lo ratificaran en el cargo, como ocurrió nuevamente en mayo cuando la Renovación consiguió el 87% de los votos y un poco más del 50% correspondieron a Kobler que le permitió la reelección.



Propone como eje la extensión de agua potable en la amplia zona rural y servicio de salud en todos los barrios y el anhelo de concreción de un hospital en la localidad.



En su discurso se mostró emocionado ante la presencia de sus familiares. En su discurso destacó que “mis padres me legaron valores y trato todos los días de no defraudarlos y pido a Dios que siempre me acompañe para seguir el legado que me han dado, ser un hombre de palabra, solidario, cosa que aprendí de ustedes en casa”.



Acompañar en esta etapa

Asimismo, destacó la presencia y acompañamiento de los asistentes. “Trataré de hacer lo mejor posible la tarea encomendada. Me equivoco todos los días, pero en base a mis errores aprendo y pedirles ahora que me acompañen en esta nueva gestión”, dijo al valorar además la presencia de empresarios y concejales que terminan o inician la gestión, como también a los empleados municipales.



Del mismo modo resaltó el acompañamiento del gobierno de la Renovación y adelantó que espera concretar diversas gestiones pendientes, tanto a nivel provincial como nacional para beneficio de la localidad.

En cifras

87% De los votos obtuvo en mayo la Renovación en 9 de Julio. En tanto, la lista de Rubén Kobler, consiguió más del 50% que le permitió la reelección.