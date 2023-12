Un deseo hecho realidad con amor

martes 12 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

No cabe dudas que si un padre pudiera hacer realidad los deseos de sus hijos no escatimaría en detalles. Fabio Freiberger no es un genio de la lámpara, pero sus manos son creadoras de cosas magníficas y con ellas delineó meticulosamente un dinosaurio de madera, el animal favorito de su niño.



El carpintero de Capioví, cual Gepetto, se convirtió así en el creador de juguetes variados, desde animales hasta juegos didácticos y con la impronta de lo ecológico. La felicidad de su hijo ante su primera creación de madera lo impulsó a seguir apostando a su producción propia que se nutrió del deseo de su pequeño y del amor hacia él (ver más información en página 14).