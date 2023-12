El ministro Caputo presentará hoy el paquete de medidas económicas

martes 12 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará hoy un paquete de medidas que girarán en torno al objetivo prioritario de alcanzar el equilibrio fiscal, básicamente con un fuerte recorte del gasto en la administración pública y de distintos sectores que reciben subsidios del Tesoro Nacional, como parte del camino elegido para reducir la inflación.



De manera paralela, se espera que se concrete el reemplazo de Miguel Pesce al frente del Banco Central, por el designado Santiago Bausilli, hombre de confianza de Caputo, quien brindará definiciones sobre el futuro del mercado cambiario a partir de un sinceramiento del valor del dólar oficial, una medida que es esperada con expectativa por los exportadores, importadores y el sector financiero.



Caputo mantuvo varios encuentros de trabajo durante la jornada, no sólo con los miembros de su gabinete, sino también con el propio presidente Javier Milei.



De hecho, para dar los retoques finales al plan financiero y fiscal que anunciarán en las próximas horas, Caputo se reunió primero en horas de la mañana con Milei, cuando participó en la Casa Rosada de la reunión de Gabinete y luego, a las 15, repasó con el presidente los detalles de los temas en los que avanzó junto a sus colaboradores.



El ministro de Economía también se reunió con el designado secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien tendrá a su cargo la reducción del déficit fiscal y el reparto de fondos desde el gobierno Nacional a las provincias. Según estimaciones de la consultora Invecq, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner dejó un déficit fiscal total del 6% del PBI, cuatro puntos por encima del 1,9% que se había convenido en marzo del año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando renegociaron las deuda de U$S 44.000 millones.



El presidente Milei anunció el domingo una fuerte restricción del déficit fiscal porque “no hay más plata” para gastar.



Por esto llamó a una drástica reducción de organismos del Estado, la revisión de los contratos efectuados en el último año, y privatizar varias empresas en manos públicas.



Además en el marco del “reordenamiento de Estado”, se avanzará además en la revisión de “cada una de las contrataciones en el Estado nacional” para “encontrar contrataciones irregulares”, además de que se realizará una inspección de los “contratos con universidades”, entre otros puntos.



El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó ayer que las medidas apuntan a “resolver problemas muy estructurales”, debido a que se “terminó eso de gastar más de lo que se tiene”.



Más allá de estas declaraciones, Caputo también se reunió con su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con quien debe enfrentar no solo esa deuda con el FMI, sino también los otros compromisos que mantiene el Estado Nacional.



Hasta octubre, último dato oficial, la deuda del Estado Nacional había alcanzado la cifra récord de U$S 416.812 millones, con un aumentó U$S 12.680 millones respecto a septiembre.



Según el último informe del ministerio de Economía, con esta suba, el promedio de aumento mensual alcanzó a U$S 2.740 millones en los últimos 12 meses, contra los U$S 2.000 que venía manteniendo hasta junio.



A estos pasivos se le deben sumar los U$S 30.000 millones que posee el Banco Central y eventualmente los U$S 16.000 millones por el fallo en contra de la justicia norteamericana por la forma en que se estatizó YPF



Sólo entre diciembre y abril inclusive, el ministerio de Economía deba hacer frente a vencimientos por $ 22,3 billones y U$S 18.513 millones, la mitad de ellos con el Fondo Monetario Internacional, según datos de la oficina de Presupuesto del Congreso.



Milei destacó cuando fue electo que Caputo trabaja en “la ingeniería financiera” para lograr un préstamo para rescatar los U$S 30.000 millones que el Banco Central adeuda en concepto de Leliqs y con eso levantar el cepo cambiario y regularizar la economía.



“Nosotros lo que vamos a arrancar es con la reforma del Estado y solucionar el problema de las Leliqs. Esos son los dos problemas que hay que resolver de manera urgente”, dijo Milei .



El núcleo duro del equipo liderado por Caputo está integrado por Pablo Quirno como secretario de Finanzas; José García Hamilton, secretario Legal y Administrativo; Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Joaquín Cottani, secretario de Polìtica Económica; Leonardo Madcur, representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, y los asesores Federico Furiase y Martín Vauthier, entre otros colaboradores.



Optimismo en la bolsa

Las acciones líderes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registraron hoy una suba del 3,7% en el primer día de la gestión del nuevo gobierno del presidente Javier Milei, en una jornada que se caracterizó por un virtual feriado cambiario a la espera del anuncio de medidas previsto para mañana, a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo.



Previo a la apertura de los mercados locales, el Banco Central (BCRA) decidió aplicar la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio. “La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante”, según señaló la autoridad monetaria.



Tras esta decisión, la cotización del dólar minorista subió a 500 pesos en algunos bancos privados.



Por otro lado el dólar blue se negoció a $950 para la compra y a $1.000 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.

Adorni adelantó que se viene un tiempo complejo

El vocero presidencial Manuel Adorni debutó ayer en su rol con una conferencia de prensa en Casa Rosada. Se trató de la primera de la gestión de Javier Milei y, según confirmó el propio funcionario, la rueda de preguntas se hará todos los días a las 9 de la mañana.



“No hay plata, no es una frase hecha”, lanzó como primera definición. Además, confirmó que hoy el ministro de Economía Luis Caputo anunciará las medidas económicas. “La decisión del presidente es que este sea el inicio de una Argentina distinta. Donde no tengamos que sufrir la indigencia, la pobreza, ni los salarios básicos y que nos abramos al público”, siguió Adorni, que también advirtió: “Se vienen tiempos de cambio, que serán complejos”.

Villarruel: “Encontramos una situación devastadora”

La vicepresidenta Victoria Villaruel afirmó ayer que el Congreso aguardará el anuncio de hoy del ministro de Economía, Luis Caputo, para iniciar el diálogo con ambas cámaras para el tratamiento de las nuevas leyes en sesiones extraordinarias, y dijo que en la reunión de gabinete de ayer “se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora”.



“Las medidas económicas las va a anunciar el ministro de Economía”, sostuvo Villarruel y apuntó: “El paquete se va a estar informando recién en el día de mañana para poder nosotros hablar con la Cámara de Senadores y Diputados”. En una rueda de prensa en la Casa Rosada, tras la reunión de Gabinete nacional, la vicepresidenta explicó que los proyectos irán a una u otra cámara “dependiendo la temática”.



“Todavía no hemos conversado los detalles”, dijo y añadió que mañana a las 9 de la mañana habrá otra reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Acerca del contenido del encuentro de esta mañana, indicó que “no fue una reunión simplemente particular sino que conversamos y discutimos distintos temas”.



“Hoy se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora”, afirmó.



Ante una pregunta de Télam sobre si estaba confirmado que el senador de la Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni será designado como presidente provisional de la Cámara alta, como se informó días atrás tras una reunión con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta respondió: “Estamos conversando ese tema todavía”.



“¿Puede modificarse entonces?”, repreguntó Télam, a lo que Victoria Villarruel contestó: “Sí, por supuesto”.