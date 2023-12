Últimas semanas de escuela, alumnos rinden recuperatorio

martes 12 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Arrancó ayer la última semana del ciclo lectivo 2023 para los niveles inicial, primario y secundario; en tanto, en algunos casos hay estudiantes que dejaron de asistir al aula días atrás dado que acreditaron todos los contenidos y en estos días únicamente asisten aquellos que necesiten reforzar asignaturas.



En la semana también se desarrollarán los actos de cierre en los diferentes niveles. Mientras que las puertas de los establecimientos educativos deberán permanecer abiertas hasta el 22 inclusive, para tareas administrativas, según lo establece el Calendario Escolar 2023.



Asimismo, desde hasta el 22 es el período de recuperatorios para primaria y secundaria; y en el caso del nivel superior es hasta este viernes, 15 (contemplando dos llamados desde el 21 de noviembre). Así, se cumplen los 190 días de clases, consensuados en el Consejo Federal de Educación (CFE).



En este contexto, muchas escuelas primarias ya publicaron en sus redes sociales la lista de útiles para el ciclo 2024, que tiene fecha de inicio de clases el 4 de marzo. No obstante, el personal docente y no docente se debe presentar el 22 de febrero.



Año del RAM

El ciclo lectivo 2023, representa el año en el que se implementó el nuevo Régimen Académico Marco (RAM). Desde el Consejo General de Educación (CGE) destacaron el acompañamiento a las trayectorias escolares lo cual influyó en la matrícula, que no sólo se mantuvo sino que tuvo un leve incremento respecto a años anteriores. En 2022 cerró con 100.171 alumnos en el nivel medio y en lo que va de este año, la cifra es de 101.259. Si bien la diferencia es de poco más de 1.000 estudiantes, se estima que podría ser superior teniendo en cuenta que falta el procesamiento final de datos, tras el cierre de dictado de clases mañana.

Calendario 2024

Algunas fechas prioritarias de la resolución que establece el calendario 2024