Tiene autismo, superó obstáculos y está a punto de terminar la primaria

Una historia de superación y, sin duda alguna, de inspiración, refleja Lucas Schendelbek (12) en Jardín América. El niño tiene autismo, conmueve a toda la comunidad educativa de la escuela 686 del barrio Arroyito y ya movilizó la solidaridad de muchos jardinenses.



El diagnóstico se dio en Buenos Aires, de donde es oriundo, a los 2 años de vida. Por pedido de un neurólogo asistió a una escuela pública y no de educación especial. Por eso los padres, al llegar a Misiones, llevaron a la mencionada institución una solicitud del médico para que él sea integrado. Cursa desde primer grado en dicha escuela y de a poco se ganó el cariño de las docentes y de los compañeritos que, hasta hoy en día siguen con él ya cerca de terminar su séptimo grado.



Ahora, en el cierre de la escolaridad de nivel primario, a Norma Rodríguez, mamá del niño, se le complicó el poder pagar los honorarios de la maestra integradora Graciela Benítez, quien acompaña a Lucas a clases, por lo cual intervino la maestra de grado, Evelyn Massena, para juntar fondos y ayudar a esta madre angustiada con el objetivo de que su hijo siga contando con el apoyo y seguimiento de ambas profesionales, quienes se complementan a la perfección en el ámbito educativo.



Con dolor e incertidumbre, Norma no reunía los fondos suficientes para abonar el trabajo de Gabriela. Por eso, se hizo una campaña a través de redes sociales y recaudaron todo para pagar noviembre y diciembre en tan sólo 48 horas.



“Lucas habla muy poco, en la sociedad falta mucha información sobre el autismo y la mayoría no sabe de qué se trata”, dijo Norma a El Territorio. En el primer año de clases al niño le costó adaptarse, le molestaba el ruido y el hecho de que haya muchas personas en el aula, pero después de un buen tiempo pudo adaptarse y sus compañeros a él, lo que constituye un logro muy grande ya que es querido por todos los niños.



Evelyn Massena, la maestra del curso, se mostró conmovida al hablar del pequeño. Ella estuvo al frente del curso desde el primero hasta el tercer grado, luego llegó la pandemia y tras el regreso, Lucas tuvo otra docente a cargo, quien lo hizo de la mejor manera y este año ella volvió a estar otra vez. “Hablar de él me emociona, contar su historia y de su madre me moviliza, lo conozco desde pequeño, sin lugar a dudas Lucas me llegó, me tocó el corazón, como lo hizo con todos los demás chicos de su grado”, dijo.



Evelyn le ayudó a Norma en reiteradas ocasiones a vender rifas para cubrir los honorarios de Gabriela, pero con el tiempo las rifas ya no se vendían como antes. Entonces, hace pocos meses tras una charla con Norma se le ocurrió la idea de hacer un video y publicar, como método de difusión para hacer conocer el caso y que Lucas pueda completar el cursado de la primaria. “La maestra tuvo mucho que ver con la propuesta de los videos, a mí se me había vuelto imposible juntar los fondos y ella fue la impulsora de todo”, dijo la progenitora del niño.



En ninguna escuela pueden tomar a un niño autista sin maestra integradora, ya que es imprescindible que esté constantemente en contacto con la docente para la adecuación curricular, acompañando y haciendo el seguimiento del estudiante y dialogando con los progenitores. Así fue que Gabriela, de profesión psicopedagoga, empezó a formar parte del trayecto formativo de Lucas a partir de cuarto grado. Sin embargo, la obra social dejó de hacerse cargo del pago a la maestra integradora y entonces Norma tuvo que hacer malabares para que ella continúe trabajando con su hijo al tener una notable conexión entre ambos.



La misma psicopedagoga dijo: “Los padres buscaron ayuda con diagnóstico en mano, se iniciaron las terapias y me pidieron acompañarlo a clase, en ese momento la obra social cubría todo, se trabajaba en conjunto y luego de dos años por falta de pago de la prepaga, los padres debieron afrontarlo de manera particular”.



A su vez, comentó que es una gran satisfacción trabajar con él ya que primero Lucas no fijaba la mirada, hasta que se logró un gran vínculo más allá del trabajo profesional. “Tomé el desafío con mucho amor, ver sus logros es gratificante y todo cobra sentido porque es donde se logran los pequeños objetivos”.



En 2021 Norma enviudó y se quedó sola con un hijo que la necesita todo el día. Ella cobra dos pensiones y el sueldo no le alcanza para afrontar todo y más aún con la inflación galopante. Evelyn tomó la palabra y dijo que hay veces que uno se olvida que hay niños que la pasan mal y que se les cierran varias puertas. “Ponerse en el lugar del otro y darle una gotita de alivio es la felicidad más grande, aprendí mucho de él y de Graciela, admiro a Norma y doy gracias a Dios porque te pone en el camino personas que te enseñan algo”.



Desde la obra social plantearon que más de tres años no iban a absorber los honorarios y que debía cambiar de profesional en los años posteriores. La madre se rehusó a ello y empezó a ver la manera de pagar el sueldo a Graciela, porque no era factible ni adecuado cambiar teniendo en cuenta los progresos de su hijo. Empezar de cero con otra docente podría haber ocasionado que el niño con autismo entrase en crisis.



Por último, ambas profesionales sostuvieron que Lucas es un gran alumno, aprende a su ritmo con mucha dedicación y amor, es un ejemplo de vida, querible por sus compañeros. “Lucas logró ir superándose gracias a Graciela, aunque costó en un principio, ella logró que él la mirara para comprender los saberes y por eso no se podía cambiar de maestra integradora por el lazo tan especial entre ambos”.

La importancia de la detección temprana

La detección precoz del TEA es crucial para intervenir y brindar el tratamiento adecuado, lo que puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico de desarrollo.



La evaluación Ados 2 es uno de los instrumentos utilizados en este proceso y se ofrece de manera gratuita a familias residentes en Posadas que cumplan con los requisitos del Centro Municipal de Evaluación.



Ubicado en el CAV de las avenidas Urquiza y San Martín, funciona de lunes a viernes, de 7 a 13, con el fin de facilitar diagnósticos tempranos y proporcionar intervenciones oportunas. El equipo multidisciplinario está capacitado para abordar cada caso con dedicación y experiencia.



Desde su apertura a comienzos de septiembre, el Centro Municipal de Evaluación Ados 2 ha atendido más de un centenar de consultas.



Para obtener más información y realizar consultas, se invita a la comunidad a comunicarse al número 376-4327540 o vía correo electrónico a centrodeevaluacionados2@gmail.com.



El Centro Municipal de Evaluación Ados 2 se destaca por su compromiso con el bienestar de las familias y la atención integral de los niños, siendo una herramienta gratuita para el abordaje del TEA.