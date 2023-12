Spotify Argentina dio a conocer las canciones más escuchadas en 2023

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Spotify lanzó su edición 2023 de ‘Wrapped’, ranking que revela cuáles fueron los artistas, las canciones, los discos y podcast que contaron con más reproducciones en la plataforma a lo largo del año.



El ranking reveló que ‘Un finde’ de Big One, FMK, Ke Personajes fue la canción más escuchada en el país; seguida de ‘Ya no vuelvas’ (versión cuarteto) de Lucky Ra, La K’onga y Ke Personajes; mientras que en tercer lugar se ubicó ‘En la intimidad’ de Big One, Emilia y Callejero Fino.