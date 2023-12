Cosquín Rock tendrá una grilla “ecléctica e inclusiva”

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Con 23 años ininterrumpidos de historia y la certeza de su organizador, José Palazzo, de “estar en presencia de una de las grillas más poderosas que ha tenido la música argentina”, la nueva edición del Cosquín Rock enfrenta “la compleja ecuación”, ante el inestable escenario económico que atraviesa el país, de ofrecer precios o formas de pago que resulten accesibles al público, algo que siempre estuvo en el espíritu de este evento federal.



El Cosquín Rock se celebrará el 10 y 11 de febrero de 2024 en el tradicional predio del Aeródromo Santa María de Punilla de Córdoba.



“Es la realidad inexorable que nos toca vivir. Creo que va a ser una edición marcada por eso, por la frustración de algunas personas que a lo mejor no pueden venir. El precio de la entrada es barato para lo que necesitamos facturar y caro para lo que la gente puede pagar. Hay un encuentro ahí difícil entre lo mínimo que podemos cobrar por semejante grilla y producción, y lo que la gente tiene en el bolsillo. Es una ecuación muy compleja”, admitió Palazzo en una entrevista con Télam.



En tal sentido, remarcó que hubo que aguzar el ingenio con congelamientos de precios y planes de financiación, pero aunque aceptó que “eso ha generado un estrés en casi todos los tejidos de la productora”, confió en que lograrán salir airosos.



El principal argumento del empresario para ello reside en la atractiva nómina de artistas que serán parte de esta edición y la experiencia previa de haber salido al ruedo con el festival en otros momentos históricos de dificultades económicas y sociales.



“Histórica”

“Va a ser una edición histórica para un Cosquín que ya atravesó crisis como la del 2001, ya atravesó problemas de seguridad y hoy estamos consolidados y firmes. Sabemos que va a ser un año difícil desde lo económico por los presupuestos, pero estamos felices porque hemos logrado una grilla muy ecléctica”, sintetizó.



Allí es donde Palazzo se entusiasmó y celebró no solo el salto internacional dado al sumar a Slash o volver a contar con Molotov en vivo, sino también la posibilidad de sumar figuras como Skay y Divididos “que no suelen tocar en festivales”. La variedad de estilos aparece marcada con fuerza en el line up con Tiago PZK, Duki, Lali, Escalandrum, Dancing Mood, la Delio Valdez, Damas Gratis, entre otros y habrá escenarios dedicados a la cumbia y reggae.



De cara la próxima edición, el productor marcó que: “Lo más importante es que hemos logrado una grilla muy ecléctica, muy impresionante, muy variada e inclusiva; una grilla que ha logrado abarcar todos los estilos musicales, desde el tango al rocanrol, del hip hop al trap, del trap a la cumbia, de la cumbia al reggae. Esta es la primera edición en la que realmente están todos los estilo; las nuevas generaciones y las grandes figuras”.