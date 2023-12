Barby Silenzi y El Polaco, otra vez enamorados

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Semanas atrás Barby Silenzi y El Polaco habían expuesto públicamente que no estaban atravesando un buen momento en la pareja. Aunque no hablaron de separación, cada uno por su lado admitió que estaban atravesando una fuerte crisis.



Pese a las complicaciones, parece que ahora la cosa ya marcha mejor y este fin de semana hicieron una sorprendente revelación a partir de una pregunta del cronista. “Escuché por ahí que se viene el embarazo. ¿Puede ser?”, planteó el periodista. “Siempre se viene, el embarazo de amor y de las buenas vibras”, contestó el cantante con ganas de dejar una definición concreta. “Lo tenemos en mente pero todavía no está”, agregó Barby.